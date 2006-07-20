Воскресенье, 2 апреля 2017

В России будет создана федерация спортивных танцев. Как пишут “Ведомости”, новую структуру, объединяющую танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл, возглавит вице-президент Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла, замглавы департамента спорта и туризма Москвы Надежда Ерастова – близкая подруга дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой.

По словам источников в столичной мэрии, Тихонову часто видят у Ерастовой. Сама Тихонова, участница чемпионатов России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу, занимает пост вице-президента Всемирной конфедерации акробатического рок-н-ролла.

Федерация создается для развития танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла, а также сальсы, брейк-данса, хип-хопа и других свинговых и современных танцев.

Ранее стало известно, что на Трехгорном валу в Москве будет построено здание для школы акробатического рок-н-ролла “Хамовники”, за которую выступала Тихонова. Стоимость проекта составляет 528,3 миллиона рублей. При этом старое здание, где сегодня располагается спортшкола и три музыкальных образовательных учреждения для детей, будет снесено.

Курировать строительство будет сын главы Росгвардии Виктора Золотова. Роман Золотов работает в столичном правительстве с августа 2016 года. В феврале 2017-го его назначили заместителем главы департамента спорта и туризма. На этой должности Золотов занимается пропагандой массового спорта, в его подчинении около 100 спортивных объектов.

В апреле 2016 года СМИ выяснили, что бюджет фонда “Национальное интеллектуальное развитие”, который возглавляет Тихонова, за 2015 год вырос на 46 процентов. Если в 2014 году общие расходы организации составили 281,6 миллиона рублей, то в 2015-м – 411,5 миллиона.

Как формируется бюджет НИР, журналистам выяснить не удалось. В документе, опубликованных в открытом доступе, говорилось, что средства в фонд поступают от российских граждан и компаний, а также от собственной коммерческой деятельности, однако никаких конкретных цифр приведено не было.

В числе членов попечительского совета фонда Тихоновой – президент “Роснефти” Игорь Сечин, гендиректор “Ростеха” Сергей Чемезов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, основной владелец “Новатэка” Леонид Михельсон и гендиректор “Сибура” Дмитрий Конов.