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Пара фраз

01.10.2016

Мединский и вопросы истории

Министерство образования и науки предложило запретить непрофильным экспертам участвовать в заседаниях президиума Высшей аттестационной комиссии. На проект приказа, размещенный на сайте нормативных актов, обратило внимание РБК. В первоначальной версии документа, опубликованной на портале, было прописано, что в заседаниях президиума участвуют только члены комиссии, профессионально занимающиеся той сферой науки, которой посвящены слушания. Позже формулировка была изменена.

По словам сооснователя сообщества “Диссернет” Андрея Заякина, хотя запрет напрямую не установлен, в формулировке все же содержатся ограничения. Схожей позиции придерживаются специалисты Министерства юстиции Станислав Солнцев и Александр Коробкин, которым для проведения антикоррупционной экспертизы была передана последняя версия приказа. Оба они составили отрицательные заключения.

По словам Коробкина, Минобрнауки сможет произвольно выбирать нормы, в соответствии с которыми будет формироваться состав того или иного заседания. При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о “коррупциогенном факторе”. Документ не позволит членам комиссии в полной мере реализовать право на открытое и публичное обсуждение решений, принимаемых президиумом, считает Солнцев. По его словам, “ограничение участия членов ВАК в заседании президиума может повлечь излишнюю за​крытость заседаний и, как следствие, коррупционные риски”.

В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что документ еще обсуждается, поэтому преждевременно говорить о том, что он не прошел антикоррупционную экспертизу. В ведомстве не ответили, зачем потребовалось вносить поправки в действующий регламент.

В ближайшее время ВАК предстоит рассмотреть диссертации министра культуры Владимира Мединского и помощника секретаря Совета безопасности Наиля Мухитова.

В начале марта стало известно, что Диссовет исторического факультета МГУ, отказавшийся рассматривать диссертацию Мединского, закрыт. Ректор Московского университета Виктор Садовничий пояснил, что в настоящее время в соответствии с изменением законодательства на базе МГУ создаются свои университетские диссертационные советы. В связи с этим связана ликвидация диссоветов на базе Высшей аттестационной комиссии.

7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать диссертацию Мединского. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX – начала XX века профессор Сергей Мироненко, голосование проходило с многочисленными нарушениями. В повестке дня не было упоминания работы министра. Декан истфака Иван Тучков сообщил, что ВАК по ошибке направила диссертацию Мединского на другой факультет, но ректорат все же переслал часть документов на истфак для ознакомления. При этом самой диссертации среди документов не было.

Участник “Диссернета” Иван Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака. Глава комиссии Владимир Филиппов сообщил, что материалы поступили в Минобрнауки и в настоящее время решение анализируют юристы.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков”, они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте “Диссернета”. В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Сам Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. “Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные – буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена”, – сказал министр.

Работу министра должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета. Однако 4 октября совет перенес заседание. В диссовет поступили письма с соответствующей просьбой “в связи с невозможностью присутствия” на нем Мединского от самого министра и от Высшей аттестационной комиссии. 7 октября ВАК отозвала из УрФУ заявление о лишении Мединского степени, так как “истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете”.