Воскресенье, 2 апреля 2017

Россельхознадзор с начала августа 2015 года уничтожил почти 11 тысяч тонн продуктов, ввезенных на территорию России в нарушение положений режима продовольственного эмбарго. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

“На 3 апреля 2017 года задержано 10816 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 10670 тонн. Задержано 465 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 402 тонны”, – говорится в сообщении.

В начале февраля Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. “Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой”, – говорилось в проекте документа.

Кроме того, предлагается штрафовать должностных лиц на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей – на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без конфискации. Штраф для юридических лиц предлагается установить в размере от 75 тысяч до 100 тысяч рублей.

Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады в 2014 году. 29 июня 2016 года Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2017 года. Меры предполагают запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Канады Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

В августе 2016 года Россельхознадзор отчитался о том, что в России за год было уничтожено более 7,5 тысячи тонн санкционной продукции. По данным ведомства, основную долю составила растительная продукция – 7,282 тысячи тонн. Оставшаяся часть пришлась на продукцию животноводства.

Больше всего продукции животного происхождения уничтожено в Петербурге и Ленинградской области (71 тонна), Белгородской области (54,065 тонны), Калининградской (32,59 тонны), Омской (26,492 тонны), Оренбургской (21,06 тонны). Всего эта продукция уничтожалась в 31 регионе.