Воскресенье, 2 апреля 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала активиста “Новой оппозиции” Марка Гальперина на 15 суток за участие в антикоррупционной акции 26 марта. Об этом сообщила на своей ФБ-странице оппозиционерка Алла Фролова.

Орехова объявила Гальперина виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Гальперин был задержан тремя оперативниками в гражданском днем 1 апреля у подъезда своего дома в подмосковном Реутове. Силовики дежурили у подъезда в машине и схватили активиста, когда он вышел из дома. Когда Гальперин отказался ехать с оперативниками, те заковали его в наручники и посадили в машину насильно.

Оппозиционера доставили в ОП “Тверской”. Там на него оформили протокол. “Когда я шел по Тверской (26 марта. – Ред.), полицейские якобы хотели что-то сделать, но толпа унесла меня вперед”, – излагал активист фабулу вмененного ему эпизода. Два дня до суда Гальперин провел в отделе.

Активист был задержан накануне воскресной “протестной прогулки” в центре Москвы (

ВИДЕО), с инициативой которой выступила “Новая оппозиция”.

Между тем 8 апреля в 14 часов у метро Улица 1905 года пройдет согласованный митинг этого сообщества. В “Новой оппозиции” заявляют, что на этом мероприятии намерены “рассказать гражданам о причинах и следствиях кризиса в России и сформировать антикризисный план”. После задержания Гальперин призвал своих сторонников принять участие в этой акции.

В начале 2015 года против оппозиционера было открыто дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах), предусматривающей до пяти лет колонии. Гальперин находится под подпиской о невыезде. В отличие от трех других известных дел по этой статье, которые были возбуждены против активистов Владимира Ионова, Ильдара Дадина и Ирины Калмыковой, дело Гальперина до суда до сих пор не дошло.