Воскресенье, 2 апреля 2017

В вагоне петербургского метро на перегоне между станциями “Сенная площадь” и “Технологический институт” Московско-Петроградской линии в центре города произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс.

По неофициальной информации, которую опубликовала Фонтанка.Ру, погибли 14 человек. Как утверждается, 11 из них умерли на месте взрыва, двое – в больнице, куда их доставили уже в состоянии клинической смерти, и еще одна женщина – в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Позже, однако, ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет привел меньшее число погибших – 11 человек. Пострадали, по данным силовиков, 45 граждан.

Между тем ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала о 10 погибших. При этом чиновница также упоминала об одном умершем по дороге в больницу и еще двух – в приемном покое. Ранения же, по данным министра, получили 47 человек, из которых в тяжелом состоянии находятся шестеро.

Администрация Петербурга, в свою очередь, передавала, что в больницы доставлены 43 пострадавших, в том числе один ребенок.

В то же время “Медуза” со ссылкой на Интерфакс передает, что в больницах остаются 42 человека, из которых в тяжелом состоянии 13, в состоянии средней тяжести – 29.

Как сообщил в своем твиттере пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов, в городе 4-6 апреля объявлен трехдневный траур.

Взрыв случился около 14:40 в понедельник в третьем вагоне поезда, когда состав только отправился с “Сенной” и часть его вагонов еще находились у платформы. Мощность взрыва оценивается в 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте. Сообщалось о самодельной бомбе, начиненной поражающими элементами, которая была оставлена в вагоне. По данным Фонтанки.Ру, поражающими элементами были металлические шарики и гайки.

Как передавал РБК, петербуржец Арслан Курбанов рассказал, что его коллега, оказавшийся на месте взрыва, прислал ему сообщение, в котором говорилось, что “парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон”.

Первоначально целый ряд СМИ сообщал о двух взрывах: и на “Сенной площади”, и на “Технологическом институте”. Однако затем эту информацию опровергли. “Был всего один взрыв, пожара за ним не последовало, – рассказал Интерфаксу источник в МЧС. – Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва”.

Отмечалось, что на “Сенной площади” сильное задымление. С обеих станций – “Сенной” и “Технологического института” – начали эвакуацию. На место выезжал губернатор Полтавченко. Незадолго до 16 часов НАК объявил, что эвакуация завершена.

ох ты шо pic.twitter.com/V5rTpYpdys

— ВП (@sranysovok) 3 апреля 2017 г.

pic.twitter.com/9ImCT3nEiZ

— ВП (@sranysovok) 3 апреля 2017 г.

Около 15:45 Фонтанка.Ру сообщила, что на станции “Площадь Восстания” Кировско-Выборгской линии нашли третью, неразорвавшуюся бомбу. Позже РИА “Новости” со ссылкой на неназванный источник в МЧС опровергли эту информацию, пояснив, что найдена была не бомба, а не представляющий опасности бесхозный предмет. Однако затем НАК, как передает “Медуза”, подтвердил, что обнаружили именно бомбу.

Мощность этой бомбы, собранной в корпусе огнетушителя, оценивается в 1 килограмм тротила.

Фото обнаруженной бомбы на "Площади восстания" в метро Петербургаhttps://t.co/OVESpd8Fmm pic.twitter.com/mzPkYVXJd5

— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.

Все станции петербургского метро были закрыты. Лишь после 20:30 движение поездов на большинстве линий возобновилось. Однако центральный участок Московско-Петроградской линии по состоянию на 22:40 по-прежнему не работал.

СКР объявил о возбуждении дела по статье 205 УК (теракт). Дело принято к производству управлением по расследованию особо важных дел центрального главка ведомства. В Петербург из столицы выехала группа следователей и криминалистов. Поздно вечером в город прибыл лично председатель СКР Александр Бастрыкин.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире “России-24″ также назвал взрыв терактом. В то же время никаких конкретных версий ни надзорное, ни следственное ведомство пока не высказали. СКР отмечал, что, хотя предварительная квалификация дела – теракт, рассматриваются и иные версии инцидента.

Вскоре после 17:30 Интерфакс сообщил со ссылкой на неназванный источник, “знакомый с ситуацией”, что камеры наблюдения зафиксировали предполагаемого организатора взрыва. Несколько минут спустя РЕН-ТВ поместил фото предполагаемого террориста. При этом в сообщении телеканала говорилось не о портфеле, а о рюкзаке, который оставил в вагоне неизвестный.

Позже Фонтанка.Ру опубликовала снимок этого же человека, уточнив, что его ищет уголовный розыск. Как говорилось в заметке, подозреваемый вошел в метро на станции “Петроградская” за 20 минут до взрыва. Рюкзака, о котором сообщал РЕН-ТВ, на фото, однако, не видно.

Как позже сообщил Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах, всего по делу о теракте в розыск объявлены два человека. Одному вменяется закладка бомбы в вагоне на Московско-Петроградской линии, а другому – на станции “Площадь Восстания”.

Поздно вечером в понедельник Пятый канал опубликовал фото второго подозреваемого.

СРОЧНО. ЭКСКЛЮЗИВ: в распоряжении Пятого канала оказалось ФОТО второго подозреваемого в организации теракта https://t.co/hcQfu6w2w5 pic.twitter.com/IlFZL6qXeu

— Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.

Между тем после 23 часов Интерфакс передал, что взрыв в вагоне метро совершил террорист-смертник, по предварительным данным – 23-летний уроженец Средней Азии. Мужчина же, ранее разыскивавшийся как подозреваемый, сам явился в полицию и сообщил о своей невиновности.

В Петербурге сейчас находится Владимир Путин. Во дворце в Стрельне он проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В связи с терактом Путин заявил: “Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ (Александром Бортниковым. – Ред.). Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло”.

Между тем вечером, по итогам встречи с Лукашенко, Путин, как передает “Медуза”, теракт в петербургском метро не упомянул. Лукашенко, в свою очередь, выразил благодарность Путину за то, что тот провел переговоры, несмотря на “трагическое происшествие”. При этом он не уточнил, о каком именно “происшествии” идет речь, и соболезнований публично не выразил.

Поздно вечером Путин приехал к народному мемориалу, устроенному у метро “Технологический институт”, и возложил там цветы. Оттуда он отправился в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области на совещание с чиновниками ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

Как передавал “Водитель Петербурга”, из-за взрывов в метро в центре города начался транспортный коллапс. Образовались пробки от Обводного канала до Невского проспекта.

Водителям городского транспорта администрация Петербурга дала указание перевозить пассажиров бесплатно.

47News.Ru со ссылкой на Фонтанку.Ру, сайт которой днем не работал, передавали, что в петербургском аэропорту Пулково введен режим чрезвычайной ситуации. Досматривается 100 процентов багажа. На дежурство выведены все наряды полиции и оперативники ФСБ, работающие в аэропорту.

Незадолго до 19 часов стало известно, что полиция проверяла трамвай 6-го маршрута на Васильевском острове из-за некоего подозрительного предмета. Трамвай задержали на 10 минут; предмет силовики увезли.

Между тем в московском метрополитене после теракта в Петербурге начали досматривать большее число пассажиров. Как сообщается, такой режим будет действовать до особого распоряжения.

Посольство США в Москве выразило соболезнования в связи с терактом в Петербурге. “Всем сердцем мы с жертвами и их семьями”, – заявили в американской дипмиссии.

Cоболезнования высказал и глава МИД Украины Павел Климкин.

Как сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер, США предлагают России содействие в расследовании теракта. Готовность помочь выразил и глава МВД Эстонии Андрус Анвельт.