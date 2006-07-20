Воскресенье, 2 апреля 2017

Президент Татарии Рустам Минниханов отправил в отставку премьер-министра региона Ильдара Халикова. Об этом сообщается на сайте правительства Татарии. Как утверждается, Халиков оставил пост по собственному желанию.

Бывший премьер, уточняют “Idel.Реалии”, назначен гендиректором управляющей компании “Татэнерго”.

И.о. главы правительства стал первый вице-премьер Алексей Песошин.

Халиков занимал свой пост с 2010 года. До этого он семь лет был мэром Набережных Челнов. С августа 2014 года Халиков также являлся председателем совета директоров Татфондбанка.

3 марта Центробанк России отозвал лицензии у Татфондбанка и его партнера Интехбанка. Как утверждалось, в капитале Татфондбанка по состоянию на 1-е число месяца недоставало 96,7 миллиарда рублей. Это второй по величине объем отрицательного капитала среди всех российских банков, у которых когда-либо отзывались лицензии. 20 марта ЦБ подал в суд иск о банкротстве Татфондбанка.

Одновременно с сообщением об отзыве лицензии появилась информация о возбуждении дела против председателя правления Татфондбанка – депутата Госсовета Татарии от “Единой России” Роберта Мусина. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающую до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, в августе прошлого года Татфондбанк представил в Центробанк фиктивные сведения о наличии некоего высоколиквидного актива, что позволило ему получить кредит в сумме свыше 3 миллиардов рублей. Эти деньги были переведены на счета аффилированных с банком структур. Мусин арестован; впоследствии в деле появились и другие фигуранты.

Вкладчики Татфондбанка в течение всего марта месяца проводили акции протеста. Причиной в частности был отказ правительства региона компенсировать вклады, которые не подпадают под действие системы страхования. На Change.org была опубликована петиция на имя Владимира Путина с просьбой об отставке Халикова “в связи с профессиональной некомпетентностью и непригодностью”. Документ подписали более 7 тысяч человек.