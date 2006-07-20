Воскресенье, 2 апреля 2017

Премьер-министр Сербии Александр Вучич с большим отрывом побеждает на прошедших в воскресенье выборах президента страны. Как передает B92, по итогам обработки 92 процентов бюллетеней он получает 55,13 процента голосов. Таким образом, он может быть объявлен победителем уже в первом туре.

Основной конкурент Вучича, бывший омбудсмен Саша Янкович, набрал всего 16,27 процента голосов. Третье место занял комик-пародист Лука Максимович, который вел кампанию под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый и выступал перед избирателями в том числе и в образе Гэндальфа из “Властелина колец”. За него проголосовали 9,43 процента граждан.

Владимир Путин уже отправил Вучичу поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду, что новый президент Сербии поспособствует развитию стратегического партнерства с Россией. “Мы очень дорожим нашими отношениями, которые имеют глубокие корни и масштабное настоящее и перспективное будущее. Нам весьма импонирует, что ему удалось одержать победу на выборах”, – говорится в телеграмме.

Как передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Вучич поблагодарил Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку и заявил, что будет развивать “дружеские отношения с Китаем и Россией”.

В 2014 году Сербия отказалась вводить санкции против России по требованию Евросоюза. Нынешний президент Томислав Николич признал, что из-за такого решения переговоры о вступлении Сербии в ЕС могут затянуться, однако заверил, что готов к таким последствиям.

Вучич занимает пост премьера с апреля 2014 года. До этого в 2012-2013 годах он занимал пост министра обороны.

В 1993 году Вучич вступил в националистическую Сербскую радикальную партию, выступающую против сближения с ЕС и НАТО и за создание “Великой Сербии”, которая помимо собственно Сербии включала бы территории Косова и Черногории, а также отдельные районы Боснии и Герцеговины, Хорватии и Македонии. В течение 14 лет Вучич был генсеком этой партии.

Сейчас Вучич состоит в Сербской прогрессивной партии, основанной Николичем в 2008-м после выхода из Сербской радикальной партии. Ее члены ориентированы на вступление страны в ЕС.

Как передавало РИА “Новости”, в декабре 2015 года Вучич отмечал: “Вы знаете, что наша стратегическая цель – в ЕС, и мы показываем нашу посвященность, приверженность и даже преданность на этом пути. С другой стороны, мы хотели бы сохранить традиционную дружбу с Россией, в которой не вижу ничего плохого. Но в будущем мы должны понять, как быть союзниками с Европейским союзом, потому что если не в 2016 году и не в 2017 году, то позднее мы будем должны это делать”.

26-28 октября прошлого года в Белграде с незапланированным визитом побывал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В числе прочих он встречался и с Вучичем. Как сообщали СМИ, по окончании визита силовика вместе с ним в Москву вылетели россияне, задержанные по подозрению в причастности переворота в Черногории, который готовился при участии Кремля.

29 октября, на другой день после отъезда Патрушева, недалеко от дома в Белграде, где регулярно бывает Вучич, нашли тайник с оружием, в том числе гранатометом и ручными гранатами.