Воскресенье, 2 апреля 2017

В Петербурге задержан активист Объединения перевозчиков России Денис Яцук. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Активиста схватили, когда он подошел к силовикам, чтобы обсудить их действия во время продолжающейся стачки грузоперевозчиков.

Яцук доставлен в ОП по городу Пушкин. Что именно ему вменяется, неизвестно.

Позже стало известно, что в Иркутске задержан Сергей Хмелев. Связи с ним нет, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на руководителя ОПР Москвы Сергея Рудаметкина.

Между тем в Новосибирске днем в понедельник были задержаны пятеро дальнобойщиков. Они припарковали свои машины у гипермаркета “Лента”. Надписей или плакатов на машинах не было. Тем не менее полицейские обвинили водителей в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Задержанные доставлены в городской ОП-8 (“Кировский”). Вскоре водителей отпустили без протоколов, обязав явиться в отдел на другой день.

В Ростове-на-Дону, как написала на своей ФБ-странице блогер Елена Филиппова, машины бастующих водителей “окапывают, оцепляют”. На видео, помещенном в публикации, снято, как на обочине, между дорогой и автомобилями, ведутся земляные работы.

Также в понедельник блогер опубликовала видеозапись из Кабарды. На ролике изображена подожженная фура штрейкбрехера.

Накануне Филиппова поместила видео с длинным рядом фур, припаркованных у дороги в забайкальском поселке Агинское – бывшей столице упраздненного Агинского Бурятского автономного округа. “Масштаб происходящего уже можно сравнивать с тем, что в Дагестане”, – заметила блогер.

В Татарии митинг дальнобойщиков, прошедший в воскресенье, собрал около 400 человек.

В Петербурге на стоянке в Шушарах 2 апреля бастующие забрасывали машины штрейкбрехеров яйцами.

С 27 марта в десятках регионах страны продолжается стачка грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!”. Наряду с упразднением системы “Платон” протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

31 марта в Дагестане полицейские не позволили протестующим провести автопробег, заблокировав выезд на трассу Магас – Махачкала. Принять участие в акции намеревались не меньше 1000 человек. После того как съезды на трассу были перекрыты, дальнобойщики попытались выехать на шоссе по полевым дорогам, но силовики блокировали их и там. В ночь на 1 апреля неизвестные повредили протестующим четыре фуры.

Петербургского координатора Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина 27 марта арестовали на 14 суток по обвинению в езде без прав. На другой день полицейские явились к активисту домой и попытались забрать его детей 17, 9 и 6 лет для передачи органам опеки под предлогом того, что жена Бажутина находится в роддоме на сохранении. Однако супруга активиста после ареста мужа вернулась домой и с помощью соседей отстояла детей. 1 апреля Бажутин освободился из спецприемника, после того как при рассмотрении апелляции арест ему сократили до 5 суток.