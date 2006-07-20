Воскресенье, 2 апреля 2017

Крымский журналист Николай Семена, обвиняемый в сепаратизме, на слушаниях по существу своего дела, которые открылись в понедельник в подконтрольном России Железнодорожном райсуде Симферополя, заявил о праве любого журналиста выражать свое мнение о статусе полуострова и участвовать в мировой дискуссии по этому вопросу. Такую информацию сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на самого обвиняемого.

Свое заявление, рассказал Семена, он сделал в ответ на вопрос судьи Надежды Школьной об отношении к обвинительному заключению, которое в начале заседания огласила прокурор Светлана Удинская. Журналист подчеркнул, что не отрицает авторства статьи о гражданской блокаде Крыма, ставшую поводом для его уголовного преследования, однако не усматривает в написании и публикации этого текста состава преступления. “Именно этому аспекту уделялось мало внимания во время следствия”, – заметил он.

Далее в ходе слушаний, передает “КрымSOS”, были допрошены четверо свидетелей обвинения: двое оперативников ФСБ и двое чиновников отдела образования администрации Симферополя. Один из них и подал после прочтения статьи Семены донос на журналиста, а второй этот донос подтвердил.

Ответы оперативников, рассказал адвокат обвиняемого Александр Попков, не только не внесли ясности в дело, но и вынудили защиту к новым вопросам. В частности, они не смогли пояснить, на каком законном основании получили доступ к компьютеру Семены и отслеживали его действия, до того как это разрешил им суд. “В конце допроса один из сотрудников ФСБ совсем поплыл – начал говорить, что там были якобы какие-то другие решения суда о другой прослушке”, – заметил юрист.

“Это для нас, – заключил Попков, – очень важный момент, свидетельствующий о том, что сотрудники ФСБ либо проводили эти мероприятия незаконно, несанкционированно, произвольно, либо сейчас в ходе судебного разбирательства они огласили материалы оперативно-разыскной деятельности, которые являются засекреченными”.

Как заметил другой адвокат журналиста, Эмиль Курбединов, этот оперативник “при каждом неудобном вопросе ссылался на государственную тайну”. В итоге Попков ходатайствовал о допросе свидетеля в закрытом режиме. Однако судья Школьная ходатайство отклонила.

Курбединов не исключил, что отказ будет обжалован.

Следующее заседание назначено на 18 апреля. Начало в 14:30.

Разбирательство по существу дела предполагалось начать 20 марта, однако в тот день Школьная перенесла слушания после протеста защиты. Адвокаты указали, что зал, в котором назначено заседание, не вместил всех желающих, а потому нарушается закрепленный в российском УПК принцип доступности и гласности судебного разбирательства. Судья, сославшись на то, что перенос аудиозаписывающей аппаратуры в другой зал отнимет много времени, отложила разбирательство.

66-летнему Семене грозит до пяти лет колонии по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ). Ему вменяется написание статьи “Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма”, опубликованной в “Крым.Реалиях” 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова. Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. В деле имеются скриншоты экрана компьютера Семены, сделанные в процессе написания статьи.

О возбуждении дела стало известно 19 апреля 2016 года, после обыска у Семены. Журналист находится под подпиской о невыезде. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Насколько известно, обвинение основывается исключительно на выводах лингвистической экспертизы, которая заявила о присутствии в текстах Семены публичных призывов к экстремизму и сепаратизму. Защита, однако, отмечала, что в своем заключении эксперт-лингвист вышел за пределы своей компетенции, и настаивала на исключении исследования из дела.

При этом к делу приобщена политологическая экспертиза, проведенная по заказу адвокатов бывшим профессором Кубанского университета Михаилом Саввой, бежавшим из России два года назад и получившим политубежище на Украине. Савва указал, что согласно Конституции России

международные нормы имеют приоритет перед национальными законами, а в целом ряде международно-правовых документов, подписанных Москвой, Крым признается территорией Украины. Таким образом, заключил политолог, Семена, объявляя Крым украинским, российских законов не нарушал.

23 августа 2016-го стало известно, что киевский Институт нейрохирургии им. Ромоданова вызвал Семену на лечение. Ранее журналист перенес травму позвоночника, и медики заявляют, что промедление с лечением грозит ему инвалидностью. Андрей Сабинин, другой адвокат журналиста, направил следователю Александру Паршутину, в производстве которого находилось дело, ходатайство о разрешении Семене выехать на континентальную Украину. С аналогичными призывами к российским властям обратились участники целого ряда общественных организаций и международных форумов. Однако Паршутин в ходатайстве отказал, сославшись на “наличие специализированных учреждений для прохождения лечения на территории Республики Крым”.

29 августа сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко наградил Семену юбилейной медалью “25 лет независимости Украины”.

Осенью Форум гражданского общества Восточного партнерства присудил Семене премию им. Павла Шеремета.