Воскресенье, 2 апреля 2017

Россия будет сохранять контрсанкции в отношении США и Евросоюза до тех пор, пока те не отменят свои санкции против Москвы. Как передает ТАСС, об этом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Петербурге заявил Владимир Путин.

“Я исхожу из того, что санкции не будут вечно продолжаться. А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить”, – приводит агентство слова главы государства.

“Мы воспользовались этими санкциями по большому счету для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал, – продолжил Путин. – Это нам явно помогает”. По его словам, агропромышленный комплекс сейчас демонстрирует уверенный рост.

В августе 2014 года Путин запретил импорт “отдельных видов” сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России в связи с агрессией Москвы на Украине. Принимаемая мера объяснялась “защитой национальных интересов Российской Федерации”. Под запретом оказались поставляемые из США и ЕС говядина, свинина, мясо птицы, колбасы и аналогичные продукты, рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты, овощи, корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи. Первоначально продуктовое эмбарго вводилось сроком на год, в дальнейшем режим контрсанкций был продлен.

Россельхознадзор с августа 2015-го уничтожил почти 11 тысяч тонн продуктов, ввезенных на территорию России в нарушение положений режима продовольственного эмбарго.