Воскресенье, 2 апреля 2017

Катастрофу самолета президента Польши Леха Качиньского умышленно спровоцировали российские авиадиспетчеры, а также неизвестное “третье лицо”, находившееся в контрольной вышке. Об этом, как передает РБК, заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасенек.

“Анализ данных, как собранных ранее, так и недавно полученных в ходе следствия, позволил прокурорам сформулировать новые обвинения против авиадиспетчеров, граждан Российской Федерации, а также третьего лица, находившегося в контрольной вышке, чьи действия по умышленному провоцированию катастрофы привели к аварии воздушного судна, следствием чего стала гибель множества людей”, – сказал замгенпрокурора.

Пасенек также сообщил, что его ведомство послало российским властям официальное письмо с просьбой оказать содействие при допросе подозреваемых польскими следователями.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что Кремль не согласен с обвинениями. “Соглашаться с такими выводами не представляется возможным”, – сказал Песков.

Чиновник, как передает ТАСС, напомнил, что Россия ведет свое расследование инцидента. “Безусловно, обстоятельства этой трагедии уже достаточно серьезно исследованы, изучены”, – подчеркнул он. Песков заверил, что работа по этому делу будет продолжаться.

В марте 2016 года министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что крушение самолета под Смоленском следует расценивать как террористический акт. “После Смоленской катастрофы мы можем сказать, что Польша стала первой жертвой терроризма в рамках современного конфликта, который разыгрывается на наших глазах”, – добавил министр.

12 мая Мацеревич заявил, что прежние власти Польши дезинформировали общество, скрывая ключевые документы, касающиеся катастрофы президентского Ту-154. По словам министра, служба военной разведки и контрразведки не провела никакого анализа имеющейся информации о катастрофе. “Они предоставили прокуратуре проверить данные, но так, чтобы нельзя было понять их истинное значение и реальное содержание. Они утаили ключевые документы, в том числе относящиеся к траектории Ту-154 в последней фазе полета”, – сказал Мацеревич.

12 сентября глава комиссии по расследованию катастрофы Вацлав Берчиньский заявил, что диспетчеры в аэропорту Смоленска ввели в заблуждение экипаж самолета, дав ему неверную информацию о расстоянии до начала взлетно-посадочной полосы. По словам Берчиньского, комиссия получила записи переговоров российских диспетчеров, и они “отличаются от того, чем мы располагали ранее”.