Суббота, 1 апреля 2017

В пятницу в США вышел на свободу бывший заместитель главы представительства Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгений Буряков, сообщает BBC.

Буряков провел в тюрьме два года и два месяца. Он вышел досрочно, его официальный срок должен был закончиться 27 июля.

Сразу же после освобождения Бурякова должны поместить в тюрьму миграционной службы, откуда его отправят в аэропорт и депортируют из США.

В январе 2015 года Буряков был арестован в Нью-Йорке по обвинению в шпионаже. Еще два участника шпионской сети, 40-летний Игорь Спорышев и 27-летний Виктор Подобный, действовали под дипломатическим прикрытием и покинули страну. Буряков работал на Службу внешней разведки России, говорилось в сообщении Министерства юстиции США.

Бурякова приговорили к 30 месяцам тюрьмы и 10 тысячам долларов штрафа за незаконную работу на иностранное государство. По версии обвинения, он под видом сотрудника ВЭБа вместе с российскими дипломатами собирал экономическую информацию особой важности о потенциальных американских санкциях в отношении российских банков, а также о достижениях США в разработке альтернативных источников энергии.