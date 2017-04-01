Суббота, 1 апреля 2017

Находящийся под следствием в Киргизии оппозиционный политик Садыр Жапаров утром 2 апреля доставлен в санчасть ИК-47 с порезами рук и горла, сообщает киргизская служба “Радио Свобода”. Жапаров прооперирован, лежит в отдельной палате, его состояние удовлетворительное, утверждает пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Киргизии Александр Никсдорф.

Медиков вызвали в камеру СИЗО-1, где содержится Жапаров, в 5 утра. Они обнаружили у подследственного резаные раны рук и горла. По словам Никсдорфа, которые приводит издание “Спутник”, Жапаров порезал себя ножом для хлеба. Супруга оппозиционера Айгуль Жапарова заявила, что намерена обратиться в прокуратуру и Национальный центр по предупреждению пыток с требованием независимого расследования.

В палате Жапарова посетили адвокаты, представители Спецпрокуратуры и Института омбудсмена, утверждает Никсдорф. “Претензий к сотрудникам СИЗО-1 и ИК-47 у него нет, там он просит лишь, чтобы его родственников выпустили”, – отметил пресс-секретарь ГСИН.

Жапаров отсутствовал в Киргизии более трех лет, вернулся в страну 25 марта и в тот же день был арестован, допрошен и помещен в СИЗО-1 как минимум до 28 апреля. Сразу после его задержания около здания Госкомитета нацбезопасности состоялась акция протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Были задержаны 105 человек, из них 64 впоследствии арестованы на сроки от 2 до 5 суток, а 12 человек помещены под стражу по обвинениям в хулиганстве, применении насилия в отношении представителей власти и причинении имущественного вреда. Среди 12 подследственных – два сына и два брата Садыра Жапарова.

Сам Жапаров обвиняется по ст. 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Киргизии. Обвинение связано с событиями 7 октября 2013 года, когда во время акции протеста в Караколе демонстранты насильно поместили в автомашину полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. По версии обвинения, чиновника взяли в заложники. Жапарову инкриминируют организацию этих действий.

48-летний Садыр Жапаров был депутатом парламента Киргизии с 2010 года.