Суббота, 1 апреля 2017

В Москве анархисты попытались провести акцию солидарности с белорусскими политзеками. Как сообщает “Открытая Россия”, в ночь на воскресенье они хотели повесить плакат “Свободу белорусским анархистам” у здания посольства Белоруссии. Задержана сотрудница “ОР” Софико Арифджанова, которая собиралась снимать акцию.

Арифджанова находится в Басманном ОВД. По словам журналистки, она провела там уже больше шести часов. По словам Арифджановой, полицейские пытаются заставить ее подписать бумаги о том, что она была организатором акции у посольства.

Арифджанова была в числе задержанных 26 марта на антикоррупционной акции в центре Москвы. На 10 апреля у нее назначен суд по административному делу.

1 апреля КГБ Белоруссии предъявил обвинения в подготовке государственного переворота десятерым задержанным активистам “Белого легиона” и “Молодого фронта”.

Акция оппозиции в Минске на День Воли 25 марта закончилась в этом году разгоном и массовыми задержаниями. Многие ее участники были приговорены к административным арестам.