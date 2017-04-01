Суббота, 1 апреля 2017

В Москве на Манежной площади задержаны участники протестных гуляний и провокаторы. Как передает ОВД-Инфо, задержанных шестеро: один из них держал в руках Конституцию, двое гуляли с российским флагом. Задержан также молодой человек, который рассказывал журналистам о своем задержании на акции 26 марта, и напавший на него провокатор. Кроме того, задержан человек, выкрикивавший пропутинские лозунги.

Как сообщает корреспондент “Граней”, первым был задержан школьник. У него изъяли Конституцию и учебник алгебры. Сейчас на Манежной осталось несколько десятков человек, включая активистов Народно-освободительного движения. Они ведут политические дискуссии. Полиция в происходящее не вмешивается.

Провокатор на Манежной:

Работа провокаторов на Манежке. Нападают на людей. Винтят обоих, но провокатора, естественно, отпустят. pic.twitter.com/nYkdBHM0uP

— Грани.Ру (@GraniTweet) April 2, 2017

Призывы к проведению акций 2 апреля появились в соцсетях сразу после массовых задержаний на антикоррупционных акциях в прошлое воскресенье. В заблокированном по требованию Генпрокуратуры паблике “Требуем системных изменений в стране” призывали провести митинг на Красной площади. Среди предложенных инициаторами требований – отставка премьер-министра Дмитрия Медведева, обеспечение постоянного диалога между властью и гражданами, сокращение расходов на оборону, отмена “закона Яровой”. После блокировки страницы “ВКонтакте” организаторы открыли аккаунт в твиттере и перенесли туда все материалы.

Кто именно призывал к проведению акции, неизвестно. Страницы, на которых публикуются призывы, не содержат никакой личной информации.

1 апреля СКР возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам; дело возбуждено против “неустановленных лиц”.

В ФСО сообщили, что 2 апреля доступ на Красную площадь ограничат в связи с подготовкой к параду в честь 9 мая. В пресс-службе столичного главка МВД заявляли, что органы правопорядка предпримут “все необходимые меры” для обеспечения безопасности в Москве из-за “распространяющихся в сети интернет” призывов к ​массовой акции 2 апреля. Прокуратура Москвы также предупредила о “негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях” в центре города.