Суббота, 1 апреля 2017

В центре Москве прошли массовые задержания участников протестных гуляний. В общей сложности задержаны более 50 человек. Как сообщает корреспондент “Граней”, около 30 человек были схвачены на Триумфальной площади, откуда должна была стартовать прогулка по Тверской, анонсированная активистами “Новой оппозиции”.

Задержания проводились жестко. По крайней мере один из задержанных был избит перед посадкой в автозак. Полиция выдавливала людей с Тверской обратно на Триумфальную.

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В ОВД “Пресненский”, куда с Триумфальной доставлены 18 человек, их собирается допрашивать следователь СКР.

На Петровке у здания ГУВД Москвы задержаны шесть человек, в том числе бывший политзек Ильдар Дадин. Несколько активистов проводили там одиночные пикеты против пыток задержанных на протестных шествиях.

Первые задержания начались на Манежной около полудня.

Как передает ОВД-инфо, там полиция задержала шесть человек, в том числе провокаторов.

Как сообщает корреспондент “Граней”, первым был задержан школьник. У него изъяли Конституцию и учебник алгебры. На Манежной осталось несколько десятков человек, включая активистов прокремлевского движения SERB. Они вели политические дискуссии.

Видео Дмитрия Борко:

Позже задержания на Манежной продолжились.

Красная площадь не закрыта, хотя в ФСО сообщали, что доступ туда ограничат в связи с подготовкой к параду в честь 9 мая.

Призывы к проведению акций 2 апреля появились в соцсетях сразу после массовых задержаний на антикоррупционных акциях в прошлое воскресенье. В заблокированном по требованию Генпрокуратуры паблике “Требуем системных изменений в стране” призывали провести митинг на Красной площади. Кто именно призывал к проведению акции, неизвестно.

1 апреля СКР возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам; дело возбуждено против “неустановленных лиц”.

В пресс-службе столичного главка МВД заявляли, что органы правопорядка примут “все необходимые меры” для обеспечения безопасности в Москве из-за “распространяющихся в сети интернет” призывов к ​массовой акции 2 апреля. Прокуратура Москвы также предупредила о “негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях” в центре города.

В воскресенье утром на станции метро “Университет” был задержан молодой человек за раздачу докладов “Путин. Война”. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Накануне у подъезда своего дома был задержан один из инициаторов протестных прогулок “Новой оппозиции” гражданский активист Марк Гальперин. Ему задним числом вменили статью административного кодекса о неповиновении полиции за участие в антикоррупционной акции 26 марта. До понедельника Гальперин остается в ОВД “Тверское”.

Задержания участников протестных акций продолжаются по всей России.