Пятница, 31 марта 2017

В Москве полицейские составили на гражданского активиста Марка Гальперина протокол по статье 19.3 КоАП (невыполнение законных требований сотрудника полиции), сообщает “ОВД-Инфо”. Он оставлен в отделе полиции “Тверской” до суда, который пройдет в понедельник.

Днем в субботу полицейские задержали Гальперина около его дома в подмосковном Реутове. “Это не первоапрельская шутка. Выкрали из дома, а точнее из подъезда, в тот момент, когда я вышел на улицу. Дежурили в машине. Трое в штатском. Я отказался с ними идти, тогда они сковали наручниками, затолкали в машину. Чистой воды похищение”, – написал активист.

Гальперину предъявляют эпизод на антикоррупционной акции в Москве 26 марта. “Когда я шел по Тверской, полицейские якобы хотели что-то сделать, но толпа унесла меня вперед”, – рассказал Гальперин “Новой газете”.

Между тем уже с понедельника “Новая оппозиция”, в которую входит Гальперин, предлагала 2 апреля принять участие в прогулке в поддержку задержанных на акции 26 марта. На странице акции сбор назначен к 13:00 на Тверской улице в районе метро “Маяковская”. “Идем на Красную площадь. В конце прогулки проводим открытый микрофон, а также уже по традиции идем вокруг Кремля. Акция также носит второе название – прогулки свободных людей, – говорится в анонсе. – В этот раз нас будет меньше, чем 26 марта, но со временем нас будет еще больше, чем в прошлое воскресенье”.

На 8 апреля столичные власти согласовали проведение антикризисного митинга “Новой оппозиции”. Акция начнется в 14:00 около метро “Улица 1905 года”. Организаторы собираются “рассказать гражданам о причинах и следствиях кризиса в России и сформировать антикризисный план”.

В субботу уже после задержания Гальперин призвал прийти на обе эти акции. “Возможно не буду на митинге 8 апреля. Приходите на него, – написал он. – Мы продавили согласование. Ждем всех, и даже тех, кто не ходит на согласованные мероприятия. Ради этого согласования мы проводили несанкцы и были не раз задержаны”.

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. В понедельник – вторник десятки задержанных отправили под административный арест.

По информации “Граней”, всего к арестам на сроки от 2 до 25 суток осуждены 65 человек. Между тем правозащитники отметили, что многих демонстрантов, освобожденных из отделов полиции после оформления протоколов, обвиняют по ранее не применявшейся части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем помехи движению транспорта и пешеходов), которая также предусматривает арест до 15 суток. Суды над этими гражданами назначены на 5-7 апреля. Большинство участников акции из ныне отбывающих аресты к тому моменту уже покинут спецприемники, и места там освободятся. В этой связи общественники опасаются, что 5-7-го числа последует новая волна арестов.