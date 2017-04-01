Суббота, 1 апреля 2017

В Челябинске во время протестной прогулки задержаны 10 человек, сообщает ОВД-Инфо. В то же время сотрудники полиции стоят у дома активиста Тимофея Яковца. Они ответили вышедшему на улицу отцу Яковца, что получили распоряжение стоять, пока не закончится прогулка.

В Сочи полиция задержала 12 активистов, которые собирались проводить одиночные пикеты против коррупции, сообщает “Кавказский узел”. Одного из активистов, Павла Буторина, задержали вместе с женой возле их дома. Задержание самого Буторина объяснили “ориентировкой по подозрению в приеме наркотиков”, а его жену якобы заподозрили в краже кошелька.

Петербургского активиста Александра Расторгуева задержали на подходе к Гостиному двору, где собирались участники “Шествия свободных людей”. Расторгуева доставили в 78-й городской отдел полиции. Около 50 участников акции, по сообщению Арсения Веснина, пришли к отделу.

В Самаре сотрудники ДПС остановили машину, в которой Егор Алашеев и Максим Дементьев ехали на митинг пенсионеров и молодежи. В машине были плакат в поддержку пенсионеров и материалы для агитационного куба. Их доставили в отдел полиции. Позднее появилась информация, что Алашеева и Дементьева избили. “У Егора Алашеева ушиб грудной клетки и следы удушения на шее, у Максима Дементьева ушиб ключицы и подозрение на сотрясение мозга”, – передает ОВД-Инфо.

В центре Москвы прошли массовые жесткие задержания участников протестных гуляний. Возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

Повторный антикоррупционный митинг состоялся в воскресенье в Новосибирске. Его участники потребовали освободить задержанных на акции 26 марта. В согласованной акции приняли участие до 1000 человек – это примерно вдвое меньше, чем неделю назад.

В прошлое воскресенье по всей России, а также в аннексированном Крыму проходили демонстрации против коррупции. Поводом для уличных протестов стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией “Он вам не Димон”, рассказывающий об экономических преступлениях Дмитрия Медведева. В Москве и Санкт-Петербурге акции собрали по 15-20 тысяч участников. Митинги в некоторых других регионах, например во Владивостоке и Чебоксарах, насчитывали около тысячи участников. В Москве задержали 1030 человек, из них около 60 получили административные аресты от 5 до 15 суток. В других регионах было в сумме несколько сотен задержанных.