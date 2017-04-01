Суббота, 1 апреля 2017

В Крым к курортному сезону прибудут из России 239 силовиков. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел оккупационной администрации Крыма Сергей Абисов, сообщают “Новости Крыма”.

“В 2017 году мы подали документы в Министерство внутренних дел для оказания практической помощи. Нам пошли навстречу, и было выделено 239 сотрудников для обеспечения охраны общественного порядка в летний курортный сезон”, – сказал Абисов. Дополнительные силы будут направлены в Симферополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Керчь, Судак.

“Министр” отдельно уточнил, что среди направленных на полуостров силовиков будут и сотрудники ГИБДД.

После аннексии полуострова российские власти провели переаттестацию полиции. При этом в августе 2014 года сообщалось, что оккупационным властям в Крыму не хватает денег на создание новых полицейских подразделений.

Помимо полиции администрация аннексированного Крыма привлекает к охране общественного порядка “самооборону”, казаков, а также военную полицию Минобороны РФ.

“Самооборона Крыма”, получившая в феврале 2015-го статус госпредприятия, участвовала в избиениях граждан и рейдерских захватах имущества. Боевик “самообороны” подозревается в убийстве крымскотатарского активиста Решата Аметова.