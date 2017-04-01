Суббота, 1 апреля 2017

Акция на мосту Кадырова. Фото: vk.com/lgbtinitsiativa

Активист приковал себя наручниками к мосту Ахмата Кадырова в Петербурге в знак протеста против убийств геев в Чечне, сообщает ЛГБТ-Инициатива на своей странице во “Вконтакте”. Имя активиста не называется. О реакции прохожих и полиции также не сообщается.

В тот же день ЛГБТ-активисты провели пробную публичную акцию на Марсовом поле. По закону там определена площадка для мероприятий до 200 человек, формальное согласование со Смольным не требуется. Ранее активисты инициативной ЛГБТ-группы “Выход” обжаловали в суде задержания на “Радужном флэшмобе” 12 июля 2016 года и получили решение, в котором подтверждалось отсутствие законодательного запрета на проведение нескольких мероприятий одновременно.

1 апреля “Новая газета” сообщила о массовых задержаниях чеченских мужчин, которых подозревают в гомосексуальности. Редакции издания точно известно о троих убитых гомосексуалах, но, по данным источников газеты, счет жертв идет на десятки. Задержаны более сотни человек. “Безусловно, все эти люди никоим образом не демонстрировали своей особой сексуальной ориентации – на Кавказе это равносильно смертному приговору”, – отмечает автор статьи Елена Милашина. Поводом для “профилактической зачистки”, как называют задержания в региональных правоохранительных органах, якобы стали уведомления Николая Алексеева на проведение демонстраций в поддержку ЛГБТ.

Член Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова в интервью радиостанции “Говорит Москва” заявила, что гомосексуальность идет вразрез с традициями и ценностями населения республики. “Даже крайнюю меру в отношении таких людей общество, в котором мы живем, не осудит, – отметила она. – Я думаю, что даже если такого человека убьют его же родственники, то они будут делать все, что угодно, чтобы это не разглашать. И вся судебная система, и те же органы тоже с пониманием отнесутся к тому, что случилось в этой семье. Особо не будут рыпаться и защищать этого человека”.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал статью Милашиной “попыткой очернить республику” и дезинформацией. “Появившаяся публикация – это абсолютная ложь. Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике, – сказал Каримов. – Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются”.

Мост Ахмата Кадырова появился в Петербурге в июне прошлого года. Губернатор Георгий Полтавченко присвоил имя чеченского лидера мосту через Дудергофский канал. Решение вызвало протесты горожан. Митинг на Марсовом поле собрал около тысячи участников. Активисты подали заявку на проведение референдума по вопросу о названии моста, однако городское заксобрание отказалось ее рассматривать.