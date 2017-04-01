Суббота, 1 апреля 2017

Активисты, задержанные в Москве 2 апреля, сообщают о давлении со стороны СКР. Сергея Ожича, одного из задержанных на одиночных пикетах у ГУВД Москвы, в ОВД “Тверской” изолировали от остальных и угрожали ему. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на другую задержанную, находившуюся в том же ОВД, Веру Макарову.

По словам Макаровой, когда на Ожича составили протокол, его увели от остальных участников пикетов в какое-то неизвестное помещение. Когда с Сергеем снова удалось связаться, он рассказал, что к нему пришли следователь и неизвестный человек в штатском. Они угрожали ему и кричали матом, требуя дать показания по какому-то уголовному делу.

Несколько часов спустя Ожича отпустили из отдела. После того как он отказался дать показания, следователь вызвал с улицы двух понятых и в их присутствии составил бумагу об этом, рассказал активист.

Сотрудники ОВД также пытались увести от остальных задержанных Юлию Успенскую. Задержанные, от которых также требовали дать показания, отказались делать это без адвоката.

Ранее сообщалось, что следователь СКР посещал Краснопресненский ОВД, где также находились задержанные на протестных гуляниях в центре Москвы.

Накануне СКР возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в отношении неизвестных лиц, распространявших в интернете призывы выйти на акции протеста в центре Москвы 2 апреля.

После антикоррупционных митингов, прошедших по всей стране 26 марта, СКР возбудил уголовные дела по статьям УК 213 (хулиганство), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 318 (насилие в отношении представителя власти). Потерпевшим по статье о посягательстве на жизнь полицейского признали побитого на акции 26 марта сотрудника 2-го оперполка УМВД по Москве Алексея Гаврилова. Гаврилов также был потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих.

Ранее сообщалось, что находящихся под арестом в ИВС на Петровке участников акции 26 марта посещают некие неизвестные лица, опрашивают и подвергают психологическому давлению. Известно, что “беседы” с участниками акции проводили некие оперативники в штатском. Они интересовались политическими взглядами арестованных, содержимым их страниц в соцсетях, угрожали им проблемами в будущем. Одному из арестованных за отказ от “беседы” угрожали подкинуть наркотики и сфабриковать дело. От находившихся в ИВС участников антикоррупционной акции требовали подписать некие “протоколы”.

По сообщению “Медузы”, одному из арестованных оперативники сказали, что против участников массовых акций 26 марта будет фабриковаться “новое Болотное дело”, по которому сядут примерно сорок человек.