Пятница, 31 марта 2017

Управление СКР по Чечне объявило в федеральный розыск Ису Ямадаева. Он подозревается в организации покушения на главу республики Рамзана Кадырова, сообщает “Росбалт” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В постановлении, вынесенном в марте, говорится: “С мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х.Б. (Руслана (Халида). – Ред.), действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство”.

20 марта группа чеченских оперативников провела обыск в квартире семьи Ямадаевых в подмосковном Одинцово.

“Все доказательства строятся на показаниях нескольких бывших бойцов батальона “Восток”, которые напоминают детектив, написанный школьником, и содержат множество временных и прочих нестыковок. К тому же Ямадаев является военнослужащим, а дело ведет гражданское следствие”, – отметил источник.

Конфликт клана Ямадаевых с Кадыровым начался в 2008 году. 24 сентября 2008 года в Москве был застрелен старший из братьев, Руслан. Бывший командир батальона “Восток” Сулим Ямадаев, по официальным данным правоохранительных органов ОАЭ, был убит в конце марта 2009 года в Дубае. На самого Иcу Ямадаева 28 июля 2009 года было совершено покушение в Подмосковье, однако наемного убийцу удалось обезвредить и задержать.

В августе 2010 года Иса Ямадаев заявил о примирении с Кадыровым. “По просьбе старейшин и близких родственников я приехал в Чеченскую Республику. Старейшины обратились к президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой принять нас, и он в знак уважения к старейшинам дал согласие на это. Мы с Рамзаном Ахматовичем долго обсуждали сложившуюся ситуацию и пришли к мнению, что нет существенных причин, мешающих достижению нормальных отношений между нами”, – сказал Ямадаев.

30 января “Новая газета” сообщила, что в Чечне возбуждено уголовное дело о покушении на Кадырова. По информации издания, речь идет о расследовании неудачной попытки покушения на жизнь Кадырова, которое готовилось весной 2016 года на территории Ножай-Юртовского района Чечни. О попытке покушения впервые стало известно в мае, когда в республике прошли массовые задержания в Ножай-Юртовском, Курчалоевском, Гудермесском и других районах.

Все задержанные были выходцами из тейпа Беной, некоторые принадлежали к известным чеченским фамилиям, другие были родственниками высокопоставленных чеченских чиновников, включая самого главу республики Кадырова. Так, по данным издания, был задержан двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова – Валид Яхиханов. Он, воспользовавшись близкими отношениями со своим братом Исламом Кадыровым, получил секретный номер телефона главы Чечни. Этот номер Валид Яхиханов передал Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых.

Бадруди считается кровником Кадырова. По информации “Новой газеты”, Кадырову “впал в шок”, когда Бадруди Ямадаев позвонил на его личный секретный номер.

В результате тщательной проверки резиденции Кадырова в селе Беной, там было обнаружено заложенное взрывное устройство большой мощности. Также стало известно, что помимо Беноя одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких крупных населенных пунктах, включая Грозный. У заговорщиков в ходе обысков было изъято в большом количестве новейшее стрелковое оружие, гранатометы, взрывчатка.

23 января в Гудермесе задержали трех чеченцев, которые назвали организатором покушения Ису Ямадаева. По данным издания, он покинул Россию весной 2016 года и может находиться в Дубае. Как пишет “Новая”, в 2009 году на него также готовилось покушение, “он должен был стать третьим из братьев, кому была уготована смерть”.