Четверг, 30 марта 2017

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о готовности дать показания о роли России в предвыборной кампании своего бывшего шефа в обмен на иммунитет от преследования. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Свое предложение Флинн сделал ФБР, а также представителям комитетов по разведке Сената и Палаты представителей.

Адвокат Флинна подтвердил, что с конгрессменами такой вариант действительно обсуждался. Между тем о переговорах с ФБР он не упомянул.

В то же время пресс-секретарь комитета Палаты представителей по разведке Джек Лангер опроверг информацию, заявив, что Флинн не предлагал такой сделки. В ФБР от комментариев отказались; из Сената ответа на запрос издания на момент публикации статьи не последовало.

Флинн покинул пост советника Трампа 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

11 марта появилась информация, что Флинн вел оплачиваемую лоббистскую деятельность в пользу Турции. В 2016 году он подписал контракт на сумму 530 тысяч долларов и зарегистрировался в качестве лоббиста. Эту работу Флинн продолжил и после назначения в администрацию Трампа. При этом до 7 марта он не подавал документы на регистрацию иностранным агентом. В Белом Доме заверяли, что Трампу не было известно о работе Флинна в интересах Турции.

На следующей неделе, 17-го числа, сенатор-демократ Элайджа Каммингс опубликовал документальные свидетельства того, что Флинн получал деньги от российских компаний. За публичные выступления и лоббистские услуги “Лаборатория Касперского”, авиаперевозчик “Волга-Днепр” и телеканал RT выплатили ему почти 70 тысяч долларов.

19 марта стало известно, что Флинн утаил еще один российский контакт. В феврале 2014 года в английском Кембридже он участвовал в семинаре бывших разведчиков и там общался с исследовательницей истории российской разведки Светланой Лоховой, которая имеет гражданство России и подданство Британии. Службу безопасности Пентагона Флинн в нарушение правил об этом контакте не проинформировал.