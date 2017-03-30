Четверг, 30 марта 2017

Приятно было прочитать заявление ряда членов Совета по правам человека при президенте. Это свидетельство личного достоинства, личной решимости, личного чувства ответственности.

Не согласен, однако, с теми, кто видит в этом раскол СПЧ. Ведь это особая служба. Если хотите, важный отдел специального департамента по созданию имиджа нашей управляемой (она же суверенная) демократии. Этот департамент, как и само министерство (грубый Оруэлл назвал его Министерством правды), – их как бы и нет, но они есть, вроде улыбки чеширского кота. И эти будто и не существующие службы очень эффективны – как внутри страны, так и вне ее.

Деятельноcть этих служб – это вам не телевидение, это работа штучная. В СПЧ, например, необходимо иметь порядочных людей с незапятнанной репутацией. А иначе откуда бы службе набраться авторитета? Но в должной пропорции, разумеется. Вот вам и разные мнения, и дискуссии – всамделишные, не инсценированные. И голосование без фальши – зачем она, если пропорции соблюдены?

Как чувствует себя “представительство порядочности” при президенте? Скверно. Дескать, тужимся безрезультатно, но ведь надо же хоть пытаться. Ну, вроде как мизерное меньшинство среди лояльных 86%.

Так, да не так. То, “внесистемное”, меньшинство – враги отечества, наймиты ЦРУ, в лучшем случае бандерлоги. А это, “системное”, – необходимая часть ширмы, прикрывающей барские шалости. Вот за это их и не смеют нести по кочкам разные НТВ и проч. Что ж, это не их вина, это ведомственная привилегия – сами они, подчеркну, о ней просили.

Ругают Федотова. Ну, оплошал Михаил Александрович. Ему бы сперва посетить побитых полицейскими, а уж потом штатную жертву “уличных беспорядков”. И квартиру обещать как-то неприлично, как-то не ко времени. Но ведь служба же. Как же вы хотите, чтобы начальник важного государственного ведомства взял да и поддержал антиправительственные акции? Хотелось бы надеяться, что поспешная и так уж бесстыдно обнаженная лояльность Михаила Александровича не препятствует его добрым в общем намерениям. В рамках возможного, разумеется.

Потому отставка Федотова, которой иные требуют, ни к чему хорошему не привела бы. Новый начальник заведомо был бы много хуже. Другое дело – неформальное табу для порядочных людей состоять в этом cовете. Это мгновенно лишило бы его минимального престижа. Что за парадокс – приличные люди при этом президенте?

Ну, да что поделаешь. Спасибо этим 24 подписавшим. Как говорится, пусть хоть так.