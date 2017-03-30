Четверг, 30 марта 2017

Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке нескольких интернет-ресурсов с призывами выйти на акцию 2 апреля. Скан документа опубликовал IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

В требовании ведомства упомянуты два паблика в социальной сети “ВКонтакте”, пост в Живом журнале и два видеоролика на YouTube.

В Генпрокуратуре отметили, что органы власти не получали уведомлений о проведении акции 2 апреля. Призывать к участию в массовом мероприятии и проводить агитацию можно только после подачи уведомления, а раз его не было, говорится в письме, то информацию на перечисленных в письме страницах следует рассматривать как содержащую призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и к участию в мероприятиях, “проводимых с нарушением установленного порядка”.

Призывы к проведению акций 2 апреля начали появляться в соцсетях вскоре после протестов, прошедших 26 марта в Москве и десятках других российских городов. В частности, в заблокированном по требованию Генпрокуратуры паблике “Требуем системных изменений в стране” призывали провести митинг на Красной площади. Среди предложенных организаторами акции требований – отставка премьер-министра Дмитрия Медведева, обеспечение постоянного диалога между властью и гражданами, сокращение расходов на оборону, отмена “закона Яровой”. После блокировки страницы “ВКонтакте” организаторы открыли аккаунт в твиттере и перенесли туда все материалы. Кто именно призывает к проведению акции, неизвестно.

2 апреля доступ на Красную площадь в Москве могут ограничить в связи с подготовкой к параду в честь 9 мая, сообщили в ФСО. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что органы правопорядка предпримут “все необходимые меры” для обеспечения безопасности в Москве из-за “распространяющихся в сети интернет” призывов к ​массовой акции 2 апреля. Прокуратура Москвы также предупреждает о “негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях” в центре города.

Между тем гражданские активисты Олег Козловский и Марк Гальперин предлагают 2 апреля принять участие в прогулке “Новой оппозиции” в поддержку задержанных на акции 26 марта “Они думают: нет Навального – нет проблемы. Давайте докажем, что это не так”, – написал Козловский еще в понедельник.

На странице акции участником предлагают собраться к 14:00 на Тверской улице в районе метро “Маяковская”. “Идем на Красную площадь. В конце прогулки проводим открытый микрофон, а также уже по традиции идем вокруг Кремля. Акция также носит второе название – прогулки свободных людей, – говорится в анонсе. – В этот раз нас будет меньше, чем 26 марта, но со временем нас будет еще больше, чем в прошлое воскресенье”.

На 29 апреля запланирована акция “Вместо Путина”. Принять в ней участие призвал основатель”Открытой России” Михаил Ходорковский. Однако пока неизвестно, где и в какой форме пройдет эта акция.

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. В понедельник – вторник десятки задержанных отправили под административный арест.

По информации “Граней”, всего к арестам на сроки от 2 до 25 суток осуждены 65 человек. Между тем правозащитники отметили, что многих демонстрантов, освобожденных из отделов полиции после оформления протоколов, обвиняют по ранее не применявшейся части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем помехи движению транспорта и пешеходов), которая также предусматривает арест до 15 суток. Суды над этими гражданами назначены на 5-7 апреля. Большинство участников акции из ныне отбывающих аресты к тому моменту уже покинут спецприемники, и места там освободятся. В этой связи общественники опасаются, что 5-7-го числа последует новая волна арестов.