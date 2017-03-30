Четверг, 30 марта 2017

С гражданами, арестованными после московской антикоррупционной акции, в изоляторе временного содержания при столичном главке МВД на Петровке, 38 проводятся незаконные “беседы”. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на члена ОНК Москвы Дмитрия Пискунова.

Некий оперативник (по свидетельству одного из арестованных, в звании майора) по очереди вызывал граждан к себе и расспрашивал о прошедшей акции, их политических взглядах, а также требовал предоставить доступ к аккаунтам в соцсетях. Одному арестованному за отказ от “беседы” силовик угрожал фабрикацией дела о наркотиках, другому – что создаст проблемы его брату.

Еще один гражданин рассказал, что во время “беседы” оперативник ударил себя по щеке и заявил, что обвинит арестованного в нападении, если тот не предоставит ему всю интересующую информацию.

Больше десятка граждан рассказали Пискунову, что после доставки в ИВС подписали некий документ, с содержанием которого их не ознакомили.

Между тем ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Анастасию Саморукову передает, что “беседы” проводили трое оперативников в гражданском. С одним из участников акции разговаривали при открытом окне, не позволяя одеться теплее, пока тот не ответит на вопросы. Бумаги арестованных заставляли подписывать по итогам “бесед”.

Пискунов, в свою очередь, сообщил ОВД-Инфо, что, прибыв в ИВС, столкнулся с оперативниками. Когда общественник попросил их представиться, те ответили: “Ой, мы курить идем”, – и удалились.

О том, что часть участников акции после судов отвезли отбывать аресты в изолятор на Петровке, стало известно во вторник. В ИВС отправляют подозреваемых в уголовных преступлениях до судебных решений о выборе им меры пресечения; помещение туда административно арестованных незаконно. Однако оба московских спецприемника – в Зюзине и во Мневниках – после судов над задержанными на антикоррупционной акции оказались переполнены, поэтому очередную партию арестованных доставили в ИВС.

“Новой газете” Пискунов рассказал, что в изоляторе находятся свыше 20 арестованных за воскресную акцию. Для их размещения там очистили целый этаж. Условия содержания в ИВС хуже, чем в спецприемниках, добавил общественник. Как отмечает ОВД-Инфо, кипяток арестованным начали выдавать только по прибытии членов ОНК.

Чтобы соблюсти букву закона, этаж, на котором содержатся арестованные, силовики оформили как филиал спецприемника во Мневниках.

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. В понедельник – вторник десятки задержанных отправили под административный арест.

По информации “Граней”, всего к арестам на сроки от 2 до 25 суток осуждены 65 человек. Между тем правозащитники отметили, что многих демонстрантов, освобожденных из отделов полиции после оформления протоколов, обвиняют по ранее не применявшейся части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем помехи движению транспорта и пешеходов), которая также предусматривает арест до 15 суток. Суды над этими гражданами назначены на 5-7 апреля. Большинство участников акции из ныне отбывающих аресты к тому моменту уже покинут спецприемники, и места там освободятся. В этой связи общественники опасаются, что 5-7-го числа последует новая волна арестов.