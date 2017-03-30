Четверг, 30 марта 2017

Отдел СКР по Советскому району Челябинска открыл дело о юдофобских заявлениях пенсионера Владислава Вихорева на праймериз “Единой России” в апреле прошлого года. Об этом сообщает Ура.Ру. Дело квалифицировано по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Обвинения пока никому не предъявлены.

Дебаты в рамках праймериз открылись 10 апреля 2016 года. Участвовать в них мог любой желающий. В числе таковых оказался и 67-летний на тот момент Вихорев, который в ЕР не состоит. В ходе дискуссии о “сбережении нации” пенсионер заявил о заговоре против России и “засилье евреев”. “Сидит Кудрин, а за ним два еврея!” – подчеркивал Вихорев. В своем выступлении пенсионер среди прочего использовал слово “жиды”.

Участники дебатов во время этого выступления давали модератору – вице-спикеру областного заксобрания Александру Журавлеву – знаки, что речь Вихорева нужно прервать. Однако Журавлев этого не сделал. Член генсовета ЕР, депутат Госдумы Владимир Бурматов на высказывания юдофоба также не реагировал.

На состоявшемся позже заседании оргкомитета праймериз тогдашний глава регионального исполкома партии Алексей Лошкин предложил исключить Вихорева из числа кандидатов, однако большинство собравшихся решило дать пенсионеру еще один шанс, ограничившись предупреждением.

После этого главный раввин России Берл Лазар обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву как председателю ЕР с требованием “навсегда очистить российскую политическую сцену от антисемитов и от тех, кто занимает по отношению к ним примиренческую позицию”.

Второй тур дебатов прошел 24 апреля. Модератора дискуссии сменили – им стала замглава регионального исполкома ЕР Марина Дымова. Она сразу предупредила Вихорева о недопустимости незаконных высказываний. В ответ тот начал цитировать лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а затем вновь попытался сосредоточиться на национальном вопросе и оставил эту тему лишь после того, как Дымова пригрозила отключить микрофон.

В дальнейших дискуссиях пенсионер не участвовал, хотя с праймериз его не снимали.

По чьему обращению СКР возбудил дело, не уточняется.

Вихорев зарегистрирован на сайтах знакомств Mamba и Love.Oren.Ru.