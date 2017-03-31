Пятница, 31 марта 2017

В столице Парагвая Асунсьоне демонстранты взяли штурмом и подожгли здание парламента страны, сообщает Би-Би-Си. Они протестуют против принятия закона, который позволяет президенту переизбраться на второй срок.

Принятая в 1992 году Конституция Парагвая ограничивает пребывание на посту президента одним пятилетним сроком. Президент страны Орасио Картес, срок полномочий которого истекает в 2018-м году, хочет снять это ограничение.

В пятницу верхняя палата Конгресса собралась на тайное заседание, чтобы отменить положение Конституции. После появления сообщений об этом в Асунсьоне начались волнения. Протестующие построили вокруг здания Конгреса баррикады, разбивали окна, жгли шины. Затем они ворвались в здание и начали обыскивать офисы сторонников Картеса, после чего подожгли некоторые из них.

В ответ полицейские применили против демонстрантов водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули. Несколько местных политиков и журналистов, а также большое число полицейских получили ранения.

Тем не менее сенаторы успели одобрить поправки. Теперь должны теперь пройти согласование в нижней палате парламента. Оппозиция настаивает, что голосование в сенате носило нелегитимный характер, и что инициатива о возможном переизбрании президента ослабит демократические институты. В Верховный суд уже поступил иск с требованием отменить результаты голосования

Спикер нижней палаты заявил, что намеченное на субботу заседание по этому вопросу не состоится и никакого решения пока ожидать не стоит, а также призвал граждан страны сохранять спокойствие.

В течение 35 лет, с 1954-го по 1989-й годы, Парагвай находился под властью генерала Альфредо Стресснера. Он восемь раз “переизбирался” президентом на несвободных выборах. С момента создания новой системы власти в соответствии с конституцией 1992 года Парагвай пережил несколько периодов политической нестабильности, включая неудавшуюся попытку государственного переворота.