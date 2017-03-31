Пятница, 31 марта 2017

Авторы “популистских” обвинений высших российских чиновников в коррупции просто не владеют необходимой информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News.

“Каждый год мы подаем наши декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые дважды проверяют эти декларации. Наши доходы очень, очень прозрачны для тех органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране, – ответил Песков на вопрос ведущего программы о фильме-расследовании ФБК о премьере Дмитрии Медведеве. – Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе, которые мы слышим от различных активистов, не соответствуют действительности, потому что эти активисты просто не знают о той информации, которая есть в распоряжении специальных служб”.

Вместе с тем Песков признал проблемой коррупцию в России. “Общество абсолютно нетерпимо к ней. Вот почему неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны. В некоторых городах они прошли в соответствии с законом. В некоторых, как в Москве, они были незаконными, так как мэрию не уведомили, как это предписывает закон, – сказал Песков. – Конечно, это стало причиной арестов среди людей, участвовавших в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны и мы видим множество акций и множество арестов, так сказать, ответных действий со стороны полиции во многих столицах мира”.

6 мая 2012 года после событий на Болотной площади Песков заявил в эфире телеканала “Дождь”, что полиция во время разгона митингующих должна была действовать еще жестче. “С моей точки зрения, полиция действовала мягко. Я хотел бы, чтобы она действовала жестче. Это были те провокаторы, от которых всегда предостерегали власти Москвы. Им нужно было побузить, а для этого им нужны провокации”, – сказал Песков.

Спустя два дня на вопрос депутата Госдумы Ильи Пономарева, не слишком ли резким было высказывание пресс-секретаря, Песков ответил: “Еще слишком мягко сказано было. За раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту”

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. В понедельник – вторник десятки задержанных отправили под административный арест.

По информации “Граней”, всего к арестам на сроки от 2 до 25 суток осуждены 65 человек. Между тем правозащитники отметили, что многих демонстрантов, освобожденных из отделов полиции после оформления протоколов, обвиняют по ранее не применявшейся части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем помехи движению транспорта и пешеходов), которая также предусматривает арест до 15 суток. Суды над этими гражданами назначены на 5-7 апреля. Большинство участников акции из ныне отбывающих аресты к тому моменту уже покинут спецприемники, и места там освободятся. В этой связи общественники опасаются, что 5-7-го числа последует новая волна арестов.