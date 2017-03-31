Пятница, 31 марта 2017

Каждый год мы подаем наши декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые дважды проверяют эти декларации… Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе, которые мы слышим от различных активистов, не соответствуют действительности, потому что эти активисты просто не знают о той информации, которая есть в распоряжении специальных служб.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

…у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь 46 рублей в месяц.

- Какие там сорок шесть рублей! – страшным голосом сказал вдруг Александр Иванович, подымаясь во весь рост. – У меня… Мне…

Больше он ничего не сказал. Он испугался. Начиналась роль миллионера, и это могло бы кончиться только гибелью. Страх его был так велик, что он даже начал бормотать что-то о том, что не в деньгах счастье.

Илья Ильф и Евгений Петров. “Золотой теленок”