Пятница, 31 марта 2017

В Чечне проходят массовые задержания жителей республики в связи подозрениями в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает “Новая газета”. Некоторых убивают. Редакции издания точно известно о троих убитых гомосексуалах, но, по данным источников, счет жертв идет на десятки.

Задержано более сотни мужчин. “Среди задержанных представители чеченского муфтията, включая известных, влиятельных и близких к главе республике религиозных деятелей, а также двое известных чеченских телеведущих. Безусловно, все эти люди никоим образом не демонстрировали своей особой сексуальной ориентации – на Кавказе это равносильно смертному приговору”, – отмечает автор статьи Елена Милашина.

Жизнь чеченцев, ставших жертвами преследования, подвергается серьезной опасности. “Некоторых задержанных отпускают за “недоказанностью”. Однако и в этом случае им грозит опасность, которая исходит как раз от родственников. В Чечне до сих пор распространен древний обычай “убийства чести” – это мера, позволяющая смыть позор с семьи посредством убийства виновника”, – пишет Милашина.

Информация о задержаниях начала поступать около недели назад. Источники в чеченских спецслужбах связали то, что они называют “профилактической зачисткой”, с действиями российских ЛГБТ-активистов. В начале марта участники проекта GayRussia.ru Николая Алексеева подали уведомления о проведении в кавказском регионе ряда акций. Им предсказуемо отказали в их согласовании. Однако, отмечает Милашина, сам факт подачи заявок вызвал возмущение на Кавказе и привел к акциям протеста, а в Чечне – к прямому преследованию гомосексуалов.

По мнению Милашиной, Алексеев и не собирался проводить ЛГБТ-акции на Кавказе, а отказы в согласованиях нужны ему для подачи жалоб в ЕСПЧ и получения в случае выигрыша дела компенсаций. “Совершенно не зная и не понимая местной специфики, он, видимо, просто не учел, какие последствия для людей могут быть всего от одного только уведомления о намерении, реализовывать которое никто и не собирался”, – пишет Милашина.

“Новая газета” готовит заявление в СКР и Генеральную прокуратуру, а также в администрацию президента с требованием возбуждения уголовного дела по фактам убийств задержанных.

Член Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова в интервью радиостанции “Говорит Москва” заявила, что гомосексуальность идет вразрез с традициями и ценностями населения республики. “Это зло, с которым будет каждый чеченец бороться, – отметила она. – Даже крайнюю меру в отношении таких людей общество, в котором мы живем, не осудит. Я думаю, что даже если такого человека убьют его же родственники, то они будут делать все, что угодно, чтобы это не разглашать. И вся судебная система, и те же органы тоже с пониманием отнесутся к тому, что случилось в этой семье. Особо не будут рыпаться и защищать этого человека”.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал статью Милашиной “попыткой очернить республику” и дезинформацией. “Появившаяся публикация – это абсолютная ложь. Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике, – сказал Каримов. – Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются”.

В Чечне регулярно проходят неправомерные задержания подозреваемых не только в преступлениях, но и в нарушениях “традиционных норм”. Неоднократно сообщалось о массовых задержаниях родственников “сторонников ИГ”. Осмелившихся выступить с критикой властей принуждают к публичным извинениям. Известны случаи выселения из республики родственников не только преступников, но и виновников ДТП со смертельным исходом.