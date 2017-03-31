Пятница, 31 марта 2017

Московское управление СКР возбудило уголовное дело о появившихся в интернете призывах к массовым беспорядкам в столице по части 3 статьи 212 УК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“По версии следствия, 29 марта 2017 года в сети интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям”, – говорится в сообщении.

В пятницу Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке нескольких интернет-ресурсов с призывами выйти на акцию 2 апреля. В письме ведомства были упомянуты два паблика в социальной сети “ВКонтакте”, пост в Живом журнале и два видеоролика на YouTube.

В Генпрокуратуре отметили, что органы власти не получали уведомлений о проведении акции 2 апреля. Призывать к участию в массовом мероприятии и проводить агитацию можно только после подачи уведомления, а раз его не было, говорится в письме, то информацию на перечисленных в письме страницах следует рассматривать как содержащую призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и к участию в мероприятиях, “проводимых с нарушением установленного порядка”.

Призывы к проведению акций 2 апреля начали появляться в соцсетях на этой неделе. В частности, в заблокированном по требованию Генпрокуратуры паблике “Требуем системных изменений в стране” призывали провести митинг на Красной площади. Среди предложенных организаторами акции требований – отставка премьер-министра Дмитрия Медведева, обеспечение постоянного диалога между властью и гражданами, сокращение расходов на оборону, отмена “закона Яровой”. После блокировки страницы “ВКонтакте” организаторы открыли аккаунт в твиттере и перенесли туда все материалы.

Кто именно призывает к проведению акции, неизвестно. Страницы, на которых публикуются призывы, заведены несколько дней назад и не содержат никакой личной информации. Размещенные на них фотографии взяты из интернета.

2 апреля доступ на Красную площадь в Москве могут ограничить в связи с подготовкой к параду в честь 9 мая, сообщили в ФСО. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что органы правопорядка предпримут “все необходимые меры” для обеспечения безопасности в Москве из-за “распространяющихся в сети интернет” призывов к ​массовой акции 2 апреля. Прокуратура Москвы также предупредила о “негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях” в центре города.