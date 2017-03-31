Пятница, 31 марта 2017

Задержан один из подозреваемых в нападении на объект Росгвардии в Чечне 24 марта, сообщает пресс-служба СКР. Место и обстоятельства задержания не упоминается.

“В результате грамотно организованных и своевременно проведенных оперативно-следственных мероприятий в настоящее время задержан один из нападавших – житель Наурского района Чеченской Республики Ибрагим Джамалов, 10.04.1995 года рождения. Он дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого Джамалова меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием продолжается работа по установлению иных участников нападения”, – говорится в сообщении. При этом отмечается, что нападавшие имели при себе ножи и огнестрельное оружие.

Как утверждалось, в ночь на 24 марта группа из восьми повстанцев пыталась прорваться в часть Росгвардии в станице Наурской. Шестеро нападавших были убиты, а двое ушли. Потери силовиков составили шесть человек погибшими и трое ранеными.

Кадыров тогда заявил, что повстанцы хотели захватить оружие для совершения “резонансных терактов”.

Между тем уже на другой день “Новая газета” опубликовала людей, объявленных нападавшими. Снимки свидетельствуют, что людей захватили живыми, а затем расстреляли в упор выстрелами в голову. При этом у одного из погибших муляж самодельной бомбы оказался примотан скотчем к телу поверх свежих пятен от земли и крови, а на руке было заметно повреждение, напоминающее след от наручников.

Издание также отмечало, что, по первоначальной версии властей, огнестрельного оружия у нападавших не было – только ножи, гранаты и бомбы. В то же время официально заявлялось, что по крайней мере некоторые силовики в результате нападения на часть получили пулевые ранения.

“Кавказский узел” сообщал, что все шестеро граждан, объявленных нападавшими, жили в Наурской и находились в родственных или дружеских отношениях. Трое были опознаны как уроженцы станицы братья Муридовы, остальные – как Закараев, Акбулатов и Мусалиев, родившиеся в Ростовской и Волгоградской областях.