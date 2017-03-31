Пятница, 31 марта 2017

КГБ Белоруссии предъявил обвинения десятерым фигурантам уголовного дела о подготовке массовых беспорядков, сообщает белорусская служба “Радио Свобода”. Еще пятеро задержанных вышли из СИЗО в связи с окончанием предельного срока нахождения подозреваемых под стражей.

Обвиняемые – Дмитрий Дашкевич, Мирослав Лозовский, Иван Ковальчук, Евгений Полторжицкий, Сергей Стрибульской, Сергей Пальчевский Алексей Абрамов, Александр Евдахо, Владимир Румянцев и Андрей Белявский. По словам адвоката Дашкевича, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК Белоруссии (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Вменяются ли кому-либо из фигурантов другие, более тяжелые части этой статьи, не сообщается.

В пятницу был освобожден Сергей Барсток, в субботу из СИЗО вышли активисты незарегистрированной организации “Молодой фронт” Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок. Они остаются подозреваемыми по делу, меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Всего в деле 29 фигурантов. У 14 задержанных еще не истек срок предъявления обвинения.

21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании десятков вооруженных боевиков, якобы готовивших провокацию. Один из тренировочных лагерей боевиков находился, по словам президента, в районе Бобруйска и Осиповичей на Могилевщине. “Остальные лагеря – на Украине, – заявил Лукашенко. – По-моему, в Литве или в Польше – не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам”.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных попали бывшие члены движения “Белый легион”, которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба “Патриот”, а также активисты “Молодого фронта”.

23 марта в КГБ Белоруссии сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Белорусские спецслужбы утверждают, что активисты “Белого легиона” и “Молодого фронта” планировали попытку переворота при поддержке “боевиков из Украины”.

Лидер “Молодого фронта” Дашкевич уже дважды был осужден белорусскими судами. В 2006 году оппозиционера приговорили к полутора годам колонии “за организацию деятельности общественного объединения, не прошедшего государственную регистрацию”. В декабря 2010 года, накануне президентских выборов в Белорусии, Дашкевича арестовали по обвинению в участии в драке, в ходе которой пострадали два человека. 24 марта 2011 года суд приговорил его к двум годам общего режима.

В августе 2012 года закрытый суд в колонии приговорил Дашкевича к дополнительному году заключения “за злостное неповиновение требованиям администрации колонии”. В этот год был зачтен остаток срока, который оппозиционеру предстояло отбыть по предыдущему приговору. На свободу Дашкевич вышел 28 августа 2013 года.