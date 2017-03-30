Четверг, 30 марта 2017

Amnesty International признала административно арестованных сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией узниками совести. В опубликованном заявлении AI призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить всех членов ФБК и прекратить репрессии против мирных демонстрантов, журналистов и политических активистов.

“Мы считаем, что члены команды Навального оказались под арестом только за то, что попытались воспользоваться своими правами”, – заявил глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин.

По мнению AI, сотрудники и волонтеры ФБК подверглись административным арестам и преследованиям за организацию прямой трансляции антикоррупционных акций протеста 26 марта, в то время как государственные СМИ бойкотировали освещение этих событий.

“Задержание сотрудников ФБК и волонтеров дало властям возможность провести обыски в офисе Фонда, изъять компьютеры и документы, содержащие ценную и, возможно, конфиденциальную информацию”, – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что это может создать угрозу уголовного преследования в отношении тех, кто помогал сотрудникам ФБК раскрывать факты коррупции.

Представитель Amnesty International присутствовал на суде над некоторыми задержанными. По его мнению, ответчики и их адвокаты убедительно доказывали, что задержания были необоснованными, и что полицейские рейды в офис ФБК преследовали цель сорвать работу Фонда. Однако суд не принял во внимание их аргументы. AI делает вывод, что судебные разбирательства по делам сотрудников ФБК были несправедливыми и политически мотивированными.

26 марта после 14 часов в офис ФБК, откуда велась прямая трансляция антикоррупционной акции в Москве, явились полицейские. До этого там дважды срабатывала пожарная сигнализация. Здание бизнес-центра “Омега плаза”, где помещается офис, было оцеплено силовиками. Прервав трансляцию, сотрудники впустили в помещение пожарных с собакой для поиска якобы заложенной там бомбы. Вскоре силовики удалились, не обнаружив бомбу. Трансляция акции возобновилась.

Однако незадолго до 17 часов в помещении фонда отключили свет, а затем все находившиеся в офисе сотрудники организации были задержаны и доставлены в ОП “Даниловский”. Им вменили часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

В понедельник Симоновский районный суд административно арестовал Леонида Волкова, менеджера проектов в ФБК и руководителя избирательного штаба Алексея Навального, на 10 суток. Главный редактор веб-канала NavalnyLive Оксана Баулина, а также сотрудники и волонтеры ФБК Руслан Аблякимов, Владимир Бузин, Антон Глембо, Сергей Горкаев, Екатерина Кенарева, Алексей Лапышев, Екатерина Мельникова, Владислав Мосин, Анна Ревоненко и Константин Широков бполучили по 5-7 суток ареста. Алексей Бахрушин и Мария Захарова были оштрафованы на 1000 рублей каждый.