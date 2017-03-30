Четверг, 30 марта 2017

Журналист еженедельника “Новый Петербург” Николай Андрущенко две недели находится в коме после нападения неизвестных. Об этом сообщает “Открытая Россия”.

Вечером 9 марта 73-летний Андрущенко отправился на деловую встречу. Ночью его подобрала скорая помощь. Журналиста доставили в Мариинскую больницу с черепно-мозговой травмой. Через некоторое время пострадавшему сделали операцию; затем его ввели в медикаментозную кому. В сознание он до сих пор не пришел.

Городской ОП-78 открыл дело о нападении. Между тем директор “Нового Петербурга” Алевтина Агеева заметила “Открытой России”, что “полиция вряд ли приложит много усилий к расследованию, поскольку Андрущенко много писал как раз о произволе в полиции и его не любили за непримиримость”.

Главред еженедельника Денис Усов, в свою очередь, предположил, что на журналиста напали из-за острых публикаций издания. В последнее время в “Новом Петербурге” освещались протестные акции, разоблачалась показная борьба чиновников с коррупцией, а также публиковались воспоминания журналиста Дмитрия Запольского о связях петербургского криминалитета с администрацией города в 1990-х годах.

Сам Андрущенко неоднократно писал в газете и давал интервью другим изданиям о ряде лиц, в 1990-х годах связанных с Владимиром Путиным. Это, в частности, главарь тамбовской преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин) и бывший директор дачного кооператива “Озеро” Владимир Смирнов. В последние годы журналист расследовал деятельность еще одного петербуржца – бывшего замдиректора Госнаркоконтроля Николая Аулова, в марте 2016 года объявленного Испанией в международный розыск по подозрению в связи с другим главарем тамбовских – Геннадием Петровым.

В 1990-1993 годах Андрущенко был депутатом Ленсовета – Петросовета. Он поддержал Августовский путч. В 2015-м в интервью “Радио Свобода” журналист рассказал, что через одну-две недели после подавления путча встретил в Ленсовете Путина, на тот момент вице-мэра города. Путин заметил собеседнику: “Что же вы наделали, Степаныч?! Вас же могли арестовать! Деньги надо делать! Деньги надо делать! Сейчас время делать деньги! И стране, и людям!” Этот фрагмент интервью вошел и в фильм Валерия Балаяна “Who Is Mister Putin”.

Журналист был близким знакомым Юрия Шутова – экс-депутата Ленсовета и заксобрания Петербурга, бывшего помощника мэра города Анатолия Собчака. Уже в начале 1990-х Шутов встал в оппозицию к городским властям и выпустил книгу “Собчачье сердце”. В 1999-м его арестовали, а семь лет спустя приговорили к пожизненному сроку по обвинениям в заказных убийствах и ряде других преступлений. В декабре 2014 года Шутов умер в колонии “Белый лебедь” в Соликамске.

“Новый Петербург” публиковал статьи Шутова о коррупции во власти. Сам Андрущенко заявлял, что дело против его знакомого сфабриковано.

В ноябре 2007 года, незадолго до последнего Марша несогласных, Андрущенко был задержан и затем арестован по делу о воспрепятствовании правосудию и клевете на судью. В ходе следствия в дело добавились обвинения о возбуждении ненависти к правоохранителям и оскорблении прокурора. В заключении его избивали; также он содержался в холоде без теплой одежды. В феврале следующего года журналист направил Путину заявление об отказе от российского гражданства в знак протеста против пыток и издевательств.

В мае 2008-го, по окончании следствия, Андрущенко освободили под подписку о невыезде. В июне 2009 года Дзержинский райсуд Петербурга оправдал журналиста по первоначально вмененным обвинениям, дал год условно по обвинению в экстремизме, освободив от наказания за истечением срока давности, и оштрафовал на 20 тысяч рублей, объявив виновным в оскорблении прокурора. В октябре того же года, рассмотрев кассационную жалобу журналиста, Петербургский горсуд освободил его и от уплаты штрафа – также за истечением срока давности.

За время содержания в СИЗО Андрущенко ослеп на левый глаз, а также получил серьезное заболевание сосудов сердца.

Еженедельник “Новый Петербург” в 2007 году был закрыт Петербургским горсудом. Одним из поводов стала публикация статьи Андрущенко “Почему мы пойдем 25 ноября на Марш несогласных” (перед которым журналист и был задержан). Запрет был успешно обжалован, и в 2009-м газета возобновила выпуск.