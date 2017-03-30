Четверг, 30 марта 2017

В Чечне приняты поправки к региональному закону об образовании, разрешающие учащимся носить одежду, которая отражает их религиозные убеждения. Об этом сообщается на сайте парламента республики.

Согласно документу, школы и вузы, устанавливая требования к форме одежды школьников и студентов, должны будут учитывать право учащихся одеваться согласно народным традициям и религиозным верованиям, в частности, носить хиджабы.

Глава чеченского парламента Магомед Даудов отметил, что закон “поможет улучшить эффективность образовательных организаций и соблюсти конституционные права учащихся”. Он также подчеркнул, что принятая норма не противоречит федеральному законодательству.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение парламента Чечни, отметив, что “какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет”.

“Я не стал бы высказывать какую-то позицию. Вы знаете, что проблема ношения хиджаба в учебных и иных заведениях активно дискутируется во многих странах мира. Говорить о каком-то стандартном подходе не приходится”, – подчеркнул Песков. По его мнению, необходимо разобраться, должен ли этот вопрос решаться на федеральном уровне, “или в определении этой практики есть какая-то доля компетенции региональных властей”.

“Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил, что сила России как раз в нашей многонациональности и многоконфессиональности, – сказал Песков. – Россия в то же время является светским государством, и это зафиксировано в нашей Конституции. Я бы не стал говорить о проблеме хиджабов, я не думаю, что можно как-то высказать позицию из Кремля”.

26 января Песков уже говорил, что в Кремле не хотели бы принимать чью-либо сторону в споре о ношении хиджабов в школах. “Мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент. Это первое. А второе – действительно, существовали разные форматы подхода к этой теме. Вы знаете, что были и судебные варианты, если я не ошибаюсь, Ставропольский край, Мордовия. Тогда были соответствующие решения Верховного суда известные. Есть такой вариант, есть иные варианты, несудебные. Но еще раз повторяю, сейчас мы не хотели бы становиться стороной этого вопроса”, — сказал Песков.

24 января глава Минобрнауки Ольга Васильева заявида, что учащиеся российских школ не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами. “Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются свое отношение к вере подчеркнуть”, – сказала Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье на ношение платков.

На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Инстаграме заявил, что Васильева навязывает обществу свое личное мнение. “Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое “личное убеждение” навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают”, – написал Кадыров.

По словам главы Чечни, “платок – не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки”. Кадыров уверен, что эта тема искусственно поддерживается, чтобы отвлечь от реальных проблем в школах. “Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами”, – написал он.

В феврале 2015 года Верховный суд признал законными требования к внешнему виду школьников, утвержденные постановлением правительства Мордовии и запрещающие, в частности, ношение религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов. В суде представители мусульманской общины Мордовии просили признать решение республиканского суда незаконным, так как оно, по их мнению, нарушает право на свободу вероисповедания. По мнению заявителей, такое решение также противоречит закону “Об образовании”, где говорится об общедоступности образования.

Ранее прокуратура Мордовии признала постановление республиканского правительства соответствующим федеральному законодательству. Под запрет попали не только хиджабы, но и мини-юбки, джинсы, глубокое декольте, пирсинг, школьницам запрещено красить волосы в яркие цвета и демонстрировать религиозную атрибутику.

В июле 2013 года Верховный суд признал законным решение суда Ставропольского края, который запретил девочкам носить хиджабы в школах. Таким образом ВС отклонил жалобу мусульман Ставрополья.

Ношение хиджабов в школах региона было запрещено решением краевого правительства после скандала в конце 2012 года. Несколько мусульманских семей из Нефтекумского района Ставрополья пожаловались в муфтият, что девочкам не разрешают приходить в школу в хиджабах, тогда как родители не разрешают им без хиджабов выходить из дома. После введения запрета на ношение хиджабов в школах несколько мусульман оспорили этот запрет в региональном суде и проиграли.