Четверг, 30 марта 2017

СКР возбудил дело о мошенничестве в отношении бывшего директора Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) академика Юрия Пивоварова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого ученого.

“В Следственном комитете мне дали уведомление о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в составе организованной группы), – рассказал Пивоваров. – Они указывают, что в институте работали два сотрудника, одна женщина получила 1 миллион рублей, а другой сотрудник 500 тысяч, однако на работу они не выходили. Якобы это все совершал я в составе организованной группы”. Ученый находится в статусе подозреваемого.

По словам академика, уже на протяжении нескольких месяцев идет проверка финансовой деятельности ИНИОНа. “С декабря в институте начали проводит обыски, они проводятся систематически на протяжении всего этого времени. Сегодня был обыск в моем кабинете, изъят мой заграничный паспорт”, – сказал Пивоваров. – Еще они взяли образец моего почерках, при прошлых обысках изымали книги, которые были взяты мною на абонемент в институте, также изымали иконы”.

Кроме того, сотрудники СКР обыскали квартиру матери Пивоварова и квартиру, где он зарегистрирован, но не живет. Обыски были проведены по другим адресам. “Я случайно услышал, что мою заместительницу, профессора Пархалину забрали с работы и отвезли домой, причем эта дама никакого отношения к финансовым вопросам не имеет, она только наукой занималась всю жизнь”, – рассказал Пивоваров Интерфаксу.

По мнению Пивоварова, его уголовное преследование – “Кафка абсолютный” и “полный произвол и нарушение презумпции невиновности”.

“Сначала меня два года держали в качестве ответственного за пожар. Потом, когда выяснилось, что я не ответственный, стали искать что-то другое. Это абсолютная политическая травля. За что, не знаю – я не Навальный, не Немцов, а скромный научный работник и преподаватель, никогда не был ни политиком, ни общественным деятелем”, – сказал Пивоваров.

Вечером 30 января 2015 года в здании ИНИОНа начался пожар, который продолжался всю ночь. Огнем было охвачены 2 тысячи квадратных метров. На 1 тысяче квадратных метров произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано, но пожарным долго не удавалось потушить огонь. Отдельные очаги горения сохранялись до утра 2 февраля.

Более 5 миллионов экземпляров научных изданий, хранившихся в институтском фонде, были утрачены. Практически половина из них не подлежит восстановлению.

20 апреля 2015 года СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность) по факту пожара в ИНИОНе. Спустя 10 дней Пивоварову было предъявлено обвинение. Он не считает себя виновным в халатности. Академик неоднократно обращался в РАН И ФАНО с просьбой выделить деньги для ремонта здания, реконструкции его инженерных сооружений и технических систем, в том числе систем и средств пожаротушения. Но на его письма чиновники так и не отреагировали.

28 апреля 2015 года Пивоваров по собственном желанию ушел в отставку с поста директора института. После этого он был избран Ученым советом на должность научного руководителя ИНИОНа.

ИНИОН – крупнейший в стране научный центр в области социальных и гуманитарных наук. В его библиотеке насчитывается около 14,8 миллиона книг на древних, современных восточных, европейских и русском языках, в том числе редкие издания XVI – начала XX веков. В библиотеке имеются самые полные, а в отдельных случаях единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.