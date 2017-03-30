Четверг, 30 марта 2017

В ЕСПЧ подана жалоба на признание Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и его запрет. Об этом сообщает правозащитный центр “Мемориал”, который наряду с Европейским центром прав человека (EHRAC), действующим в Лондоне, и Украинским Хельсинкским союзом по правам человека представляет интересы Меджлиса.

Жалоба была направлена 29 марта. Меджлис обвиняет Россию в том, что она нарушила в его отношении статьи 11 (свобода собраний и объединений), 18 (пределы использования ограничений в отношении прав), 14 (запрещение дискриминации), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции.

Нарушение статьи 11, говорится в жалобе, состоит в признании исполкома крымских татар экстремистской организацией и прекращении его деятельности. Нарушение статьи 18 – в запрете Меджлиса и преследовании его членов в связи с политической позицией. Статью 14 нарушает непризнание Россией статуса Меджлиса как представительного органа коренного народа Крыма, статью 6 – отсутствие надлежащего судебного разбирательства по прокурорскому представлению о запрете Меджлиса и апелляционной жалобе на принятое решение. Наконец, в нарушение статьи 7 было проигнорировано то, что члены крымскотатарского национального исполкома не могли предположить, что их деятельность нарушит российское антиэкстремистское законодательство.

Решение о признании Меджлиса экстремистской организацией и его запрете было вынесено 26 апреля 2016 года коллегией верховного суда аннексированного Крыма под председательством Натальи Терентьевой по иску, поданному тогдашним российским прокурором региона Натальей Поклонской. Двумя неделями раньше, 13 апреля Поклонская приостановила деятельность Меджлиса, сославшись на закон “О противодействии экстремистской деятельности”.

В ходе судебного разбирательства прокурор аннексированного региона заявила, что “вся деятельность и идеология Меджлиса строится только на одном – на борьбе с Россией”. Лидеров и членов Меджлиса чиновница назвала “марионетками в руках больших западных кукловодов”. “Меджлис нужен только для разжигания розни, ненависти, вражды”, – заметила она.

Решение было принято с массой процессуальных нарушений. В частности, судейская коллегия приложила к делу материалы 1988 года, когда Меджлиса еще вовсе не существовало – он был образован 6 июля 1991 года.

Тем не менее 29 сентября Верховный суд России оставил решение о запрете Меджлиса в силе, отклонив поданную апелляцию.

Между тем несколькими днями раньше российские власти Крыма начали преследовать членов Меджлиса, а также делегатов Курултая крымскотатарского народа, работающих на полуострове. В ЦПЭ политиков и активистов расспрашивали об обстоятельствах, при которых 22 сентября было принято решение Меджлиса о приостановлении членства в нем трех коллаборантов. В дальнейшем ряд членов крымскотатарского исполкома был оштрафован по части 1 статьи 20.28 российского КоАП (участие в работе общественного объединения, деятельность которого приостановлена).

13 марта нынешнего года первый зампред Меджлиса Нариман Джелял был опрошен в ЦПЭ после доноса, поданного неизвестным. Поводом к доносу стало интервью политика телеканалу “112 – Україна” осенью 2016 года. В титрах сюжета его представили как первого зампреда Меджлиса и далее в ходе интервью он этого не опроверг. Таким образом, говорилось в поданном заявлении, Джелял признал свое участие в запрещенной экстремистской организации, а потому подлежит уголовному преследованию.

Политик в присутствии своего адвоката дал оперативнику пояснения. Он не исключил дальнейших вызовов в ЦПЭ.

В аннексированном Крыму уже два зампреда Меджлиса стали фигурантами уголовных дел. Ахтем Чийгоз более двух лет заключен в СИЗО по “делу 26 февраля”; в верховном суде Крыма продолжается суд над ним. Ильми Умеров с мая 2016-го находится под подпиской о невыезде по обвинению в сепаратизме; ожидается, в скором времени его начнут судить. Осенью Умеров стал одним из политиков и активистов, оштрафованных в связи с принятием решения Меджлиса от 22 сентября.

Председателю Меджлиса Рефату Чубарову летом 2014-го, когда он возвращался на полуостров с континентальной Украины, отказали во въезде на “территорию России”. Позже в Крыму против него также были открыты уголовные дела.

Запрет представительного органа крымских татар вызвал протесты Евросоюза и США.

Отмена этого решения – одна из обеспечительных мер, которые просит принять Украина на время рассмотрения Международным судом ООН в Гааге ее иска к России.