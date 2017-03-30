Четверг, 30 марта 2017

В Дагестане сотрудники полиции не позволили провести автопробег против системы “Платон”, заблокировав для дальнобойщиков выезд на трассу Магас – Махачкала. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на организаторов акции.

По словам участника акции Руслана Магомедова, после того, как съезды на трассу были перекрыты полицейскими, перевозчики “попытались выехать на шоссе по полевым дорогам, но и там им перегородили дорогу силовики”. Запланированный автопробег был сорван. “На место проведения акции подтянут ОМОН, военные”, – рассказал Магомедов. Сотрудники Росгвардии вооружены.

“Росгвардия стоит в 50 метрах от нас в полной боевой выкладке и с оружием. Всего человек сто, вместе с ними пять больших машин и больше десяти машин ГИББД”, – сообщил РБК участник акции Абдула Абдулаев.

Между тем представитель пресс-службы ГУ МВД России по Дагестан заявил, что сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану порядка на стоянке дальнобойщиков в Манасе. “Акции как таковой там нет. Люди стоят, это специальное место для дислокации большегрузных машин. Сотрудники МВД там присутствуют для того, чтобы не допустить нарушение общественного порядка”, – отметили в пресс-службе.

В Дагестане проходит одна из крупнейших акций дальнобойщиков. В ней участвуют около тысячи фур.

Забастовка дальнобойщиков в Дагестане.https://t.co/tpakIfWVtGНемало. pic.twitter.com/G0YlI0i0P7

— Грани.Ру (@GraniTweet) 31 марта 2017 г.

Полиция в Татарстане начала вызывать участников собрания, которое прошло в понедельник на объездной дороге Казани в рамках всероссийской акции протеста дальнобойщиков, сообщает “Idel.Реалии”. В пятницу утром сотрудники полиции пригласили в отдел члена координационного совета ассоциации “Дальнобойщик” Андрея Лукина. Однако он отказался приходить без официальной повестки.

После этого полицейские позвонили еще одному участнику акции и также пригласили его в отдел. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Водители Карачаево-Черкесии, которые собрались на акции, приняли обращение к президенту Владимиру Путину, рассказал участник акции Владимир Каминский. “Мы потребовали полной отмены системы “Платон”, наведения порядка в весовом контроле, организации режима и отдыха водителей, в частности проезда по московской кольцевой дороге и въезда в города в дневное время. Также мы просим отчета за собранные средства с акцизов на топливо. Водители грузового автотранспорта возмущены тройным налогообложением. Система “Платон” – это очередной побор, который на нас хотят повесить”, – заявил он.

По словам Каминского, к участникам акции приезжали министр промышленности и торговли КЧР и руководитель транспортной инспекции. “Никаких мер после встречи с нами ими не принято”, – отметил он. Сотрудники МВД вручили дальнобойщикам документ, в котором указано, что те “предупреждены об ответственности за участие в забастовках”. Однако полицейские признали, что акция проходит без нарушений.

С понедельника в десятках регионов страны проходит всероссийская стачка грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!”. Наряду с упразднением системы “Платон” протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов. По всей стране идут преследования участников акции. В понедельник сообщалось, что в Нижневартовске задержаны 25 водителей, в Краснодаре – четверо, в Туле – двое. Координатор ОПР в Новороссийске Евгений Болдырев еще в воскресенье, до начала акции, был арестован на 10 суток по обвинению в неуплате штрафа.