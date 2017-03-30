Четверг, 30 марта 2017

В центре Мариуполя взорвали машину замначальника управления контрразведки донецкого главка СБУ полковника Александра Хараберюша. Об этом сообщает “Украинская правда”.

Как передает областное управление Национальной полиции, джип Toyota Land Cruiser взорвался в 8:35 в центре города, на пересечении проспекта Металлургов с Кафайской улицей. В автомобиле находился один Хараберюш. Ему оторвало обе ноги, и он умер в машине скорой помощи от потери крови. По информации Crime, покойному было 40 лет.

Возбуждено дело по статье 258 УК Украины (теракт). Следствие ведет СБУ.

Директор спецслужбы Василий Грицак заверил: “СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро”.

С угрозами в адрес полковника ранее выступали донецкие террористы. В октябре 2016 года “секретарь совета безопасности ДНР”, бывший командир батальона “Восток” Александр Ходаковский в интервью Les.media обвинил Хараберюша и некоторых других украинских силовиков в пытках задержанных. В отношении этих силовиков, заметил террорист, “много и вопросов, и заготовленных патронов”. “И я могу вас уверить, что наши планы будут по отношению к ним применены”, – добавил Ходаковский.

Бывший “министр госбезопасности ДНР” Андрей Пинчук в книге мемуаров, фрагмент которой был опубликован в январе нынешнего года “Политнавигатором”, охарактеризовал Хараберюша как офицера, “искренне ненавидящего ДНР и Россию, лично участвующего в боевых выходах против ДНР, сладострастно пытавшего и расстреливающего ополченцев”. Далее в тексте описывалось, как Хараберюш побил одного из задержанных боевиков.