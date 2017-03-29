Среда, 29 марта 2017

С коррупцией бороться необходимо, но использовать эту тему для достижения своих политических целей перед выборами нельзя. Об этом заявил президент Владимир Путин на Арктическом форуме в Архангельске, сообщает Интерфакс.

“Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время меньшей, судя по опросам общественного мнения, – сказал Путин. – Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре внимания общественности. Единственное, что я считаю неправильным – если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны”.

“Этот инструмент использовался в начале так называемой “арабской весны”. К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине”, – подчеркнул президент.

Путин также заявил, что все, кто нарушает закон, в том числе в ходе митингов, должны нести наказание. Призывая освободить задержанных на воскресных акциях в Москве и других городах, Запад пытается оказать на Россию давление, считает президент. “Вопросы и обращения к России такого рода мы считаем чисто политизированными с целью оказания давления на внутриполитическую жизнь страны”, – сказал Путин.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал провокацией призывы к проведению несогласованных акций. “В случае с Москвой тут была очевидная провокация: зачем приглашать людей принять участие в акции, которая была не согласована, была незаконна, и говорить, что она, наоборот, согласована и законна”, – отметил Песков. Он также увидел признаки косвенного подкупа участников акций, заключавшегося в обещании Алексея Навального помочь получить компенсации за незаконные задержания через Европейский суд по правам человека.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что нет данных, которые подтверждали бы связь каких-либо внешних сил и проведения в России антикоррупционных митингов. “Мне не известно о наличии какой-либо информации подобного рода. Я никогда не слышал о каких-либо данных, которые бы говорили в пользу этой версии”, – сказал он.

Антикоррупционные акции в воскресенье прошли по всей России (

ВИДЕО). Они завершились массовыми задержаниями. В Москве в акции участвовало около 20 тысяч человек. В отделы полиции доставили 1030 задержанных, в том числе больше 10 несовершеннолетних. Это рекордное для Москвы число задержанных на одной протестной акции за все время начиная с 1993 года. Полицейские действовали жестко, несколько граждан были госпитализированы с травмами.

С начала недели более 70 участников акции были подвергнуты административным арестам на сроки от двух до 15 суток. В числе арестованных в понедельник был инициатор воскресной акции, лидер Партии прогресса Навальный. Судья Тверского райсуда Алеся Орехова дала ему 15 суток по части 1 статьи 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) (

ВИДЕО), а также оштрафовала на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах). Другой судья Тверского райсуда – фигурант списка Магнитского Алексей Криворучко – арестовал лидера московского отделения Партии прогресса Николая Ляскина на 25 суток. Функционер был объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митинге).

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власть должна реагировать на митинги в стране, вести диалог с гражданами, чтобы понимать, почему они протестуют. “Мы, конечно же, считаем, что надо проанализировать (ситуацию) с митингами. Абсолютно правы сенаторы, которые говорили о том, что надо более активно вести диалог с разными слоями общества, – сказала Матвиенко. – Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти – депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов”.

Одновременно спикер СФ подчеркнула, что в законодательстве прописаны условия проведения акций, одно из которых – согласование места митинга. По словам Матвиенко, для акций нужно выбирать места, где протестующие не помешают движению автомобилистов, пешеходов или благоустройству территорий. В каждом городе должны быть определены места для проведения массовых акций, считает она.