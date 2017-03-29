Среда, 29 марта 2017

Россия строит мост через Керченский пролив, тянет в Крым мощную неуклонную бетонную дугу, соединяющую два побережья… Но это не просто мост, соединяющий берег с берегом. Это мост, соединяющий Россию с ее сакральным сердцем. Мост мистический, сочетающий новое государство Российское с источниками неиссякаемых небесных энергий. Это мост, который будет наречен русским. Это мост, соединяющий разделенный русский народ в свое исконное единство, соединяющий русский народ и русское государство с победными райскими смыслами, с небесной красотой. Это мост в русское грядущее, в то будущее, где свершится вековечная русская мечта о правде, красоте и бессмертии.

Александр Проханов, писатель и публицист

Тогда спросил Ганглери: “Какой путь ведет с земли на небо?”. Отвечал со смехом Высокий: “Неразумен твой вопрос! Разве тебе неизвестно, что боги построили мост от земли до неба и зовется мост Биврёст? Ты его, верно, видел. Может статься, что ты зовешь его радугой. Он трех цветов и очень прочен и сделан – нельзя искуснее и хитрее. Но как ни прочен этот мост, и он подломится, когда поедут по нему на своих конях сыны Муспелля и переплывут их кони великие реки и помчатся дальше”. Тогда молвил Ганглери: “Думается мне, не по совести сделали боги тот мост, если может он подломиться; ведь они могут сделать все, что ни пожелают”. Отвечал Высокий: “Нельзя хулить богов за эту работу. Добрый мост Биврёст, но ничто не устоит в этом мире, когда пойдут войною сыны Муспелля”.

Снорри Стурлусон. “Младшая Эдда. Видение Гюльви”