Среда, 29 марта 2017

Фигурантку “шпионского” дела Анник Кесян, осужденную к восьмилетнему сроку, в срочном порядке этапируют из ИК-13 общего режима в поселке Парца Зубово-Полянского района Мордовии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката заключенной Ивана Павлова.

Куда именно переводят Кесян, фсиновцы пояснить отказались. “Мы предполагаем, что ее перевод может быть связан с действиями, которые мы предпринимаем, чтобы добиться пересмотра ее дела и освобождения”, – заметил адвокат.

Кесян 60 лет, до ареста она жила в сочинском районе Адлер. Дело Кесян во многих чертах напоминает дело другой сочинки – Оксаны Севастиди, которая получила за несколько SMS-сообщений семь лет общего режима, а в нынешнем месяце была помилована Владимиром Путиным. “В обоих делах фигурируют один судья, следователь и прокурор”, – ранее рассказывал Павлов.

Следователем по делу Севастиди был Роман Троян. В его производстве находились еще как минимум два “шпионских” дела против сочинцев. Это дела бывшего замначальника службы движения аэропорта Сочи Петра Парпулова, продавщицы, гражданки Грузии Екатерины Харебавы, а также Марины Джанджгавы, осужденной к 12-летнему сроку.

Как следует из публикации возглавляемого Павловым объединения юристов и журналистов “Команда 29″, Кесян, как и Севастиди, вменили отправку эсэмэсок знакомому гражданину Грузии. Согласно фабуле дела, этот гражданин был сотрудником грузинской разведки. Между тем единственное доказательство этого – справка, выданная “службой госбезопасности” непризнанной Абхазии.

Эсэмэски были отправлены около 2007 года. Спустя шесть лет, в сентябре 2013-го, Кесян вызвали на допрос в ФСБ. В дальнейшем она побывала еще на одном допросе. Как отмечает “Команда 29″, сочинка не вполне понимала, чем заинтересовала спецслужбу.

26 феврале 2014 года в 5 часов утра оперативники ФСБ явились к Кесян с обыском, по окончании которого ее задержали. Как рассказала дочь осужденной Виолетта Ревазова, она спросила у силовиков, вернется ли ее мать домой. Один из визитеров ответил: “Если не признается, вернется”.

Кесян поместили в СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре, неофициально контролируемый ФСБ. Известно, что там один из оперативников спецслужбы ударил арестованную по лицу, потребовав: “Давай вспоминай, что знаешь, не знаешь”.

Следствие продолжалось почти полтора года. Кесян признала вину. Троян настоятельно рекомендовал не обращаться к адвокату по соглашению. В суде арестованную представлял назначенный адвокат.

Приговор сочинке вынес 17 августа 2015 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев. Подсудимая была объявлена виновной по статье 275 УК (государственная измена). Слушания заняли два заседания: на первом – 11 августа – прошли судебное следствие и прения сторон, на втором был оглашен приговор.

Когда Кобзев в ходе разбирательства спросил Кесян, понимала ли она, что совершала незаконные действия, назначенный адвокат кивнул ей, предлагая ответить утвердительно. Позже осужденная обнаружила в тексте приговора, что она якобы сообщила знакомому количество следующих в Грузию танков, хотя знать этого она не могла.

Апелляцию на приговор адвокат подавать не стал. Ревазовой он объяснил свой отказ тем, что апелляция бессмысленна. “Люди по таким статьям не выходят”, – заявил он.

На жизнь в колонии Кесян дочери не жаловалась – хотя, как заметила Ревазова, до ареста у ее матери было множество болезней. По словам осужденной, она работает в санчасти ИК-14, не получая зарплаты, а отношение к ней в колонии хорошее.

В декабре 2016 года, после того как “Команда 29″ занялась делом Севастиди, Ревазова обратилась к юристам объединения за помощью. До этого обращения даже имя сочинки оставалось неизвестным. СМИ, полагая, что речь идет о мужчине, в сообщениях о деле склоняли фамилию и называли Кесян “жителем” Сочи.

“Команда 29″ также занимается делами еще двух жительниц региона, осужденных за SMS-сообщшения, – Джанджгавы и Инги Тутисани. Обе женщины отбывают сроки в ИК-1 общего режима в Вологде.

По данным объединения, в 2013-2016 годах в Краснодарском крае по делам о государственной измене и шпионаже были осуждены не меньше 10 человек. Таким образом, на Кубань приходится почти четверть общего числа приговоров, вынесенных в России по “шпионским” делам за последние четыре года. При этом за эсэмэски были осуждены шесть жительниц Кубани.