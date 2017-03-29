Среда, 29 марта 2017

Судья Мосгорсуда Ольга Панкова отклонила апелляционную жалобу адвоката Ольги Михайловой и признала законным административный арест на 15 суток лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс.

“Я участвовал в законном, в мирном шествии. Я шел спокойно по тротуару, прибежали полицейские и, ничего не говоря, не предъявляя, потащили в автобус”, – заявил на заседании суда Навальный. Адвокат Михайлова указала на многочисленные нарушения при задержании политика и оформлении протоколов. Защита потребовала признать документы недопустимостимыми доказательствами

Судья Панкова заслушала задержавших Навального полицейских и просмотрела видеозапись происходившего. Ходатайство о даче показаний свидетелями защиты она отклонила. Несмотря на противоречия в показаниях полицейских, судья заявила, что оснований не доверять им не имеется, а видеозапись не опровергает их показания. Довод о недопустимости протокола, составленного задним числом, судья сочла несостоятельным.

“Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Михайловой – без удовлетворения”, – огласила решение судья.

В понедельник судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала Навального на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского) (

ВИДЕО).

“Все, что вы зачитали, неправда, и самая большая неправда – что было четыре тысячи человек на митинге, – сказал Навальный судье. – Я вину свою не признаю. Полиции не сопротивлялся. Подпись на этом материале не ставил”. По словам политика, о существовании протокола по статье 19.3 он узнал непосредственно перед отъездом в суд. Адвокат Михайлова попросила перенести заседание, чтобы ознакомиться с делом. Судья дала пять минут для ознакомления с материалами.

Во время заседания у здания суда полицейские задержали троих молодых людей. Они стояли с небольшими плакатами в поддержку Навального.

До этого судья Орехова оштрафовала Навального на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных оштрафовала местах).

Антикоррупционные акции в воскресенье прошли по всей России (

ВИДЕО). Они завершились массовыми задержаниями. В Москве в акции участвовало около 20 тысяч человек. В отделы полиции доставили 1030 задержанных, в том числе больше 10 несовершеннолетних. Это рекордное для Москвы число задержанных на одной протестной акции за все время начиная с 1993 года. Полицейские действовали жестко, несколько граждан были госпитализированы с травмами.

С начала недели более 70 участников акции были подвергнуты административным арестам на сроки от двух до 15 суток.