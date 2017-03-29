Среда, 29 марта 2017

Симферопольский райсуд Крыма арестовал на трое суток крымскотатарского активиста Ремзи Бекирова по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Об этом сообщает “КрымSOS”

“Я считаю это решение политически мотивированным, направленным на то, чтобы запугать таких же гражданских активистов, как я. Мы пытаемся показывать правонарушения в Крыму, в частности против крымских татар, тот беспредел, который происходит со стороны спецслужб. Это посыл всему народу: чтобы он боялся, не выходил, не проявлял активности. Скорее всего, думаю, будет арест. Я готов, конечно. То, что мне прописал Всевышний, – оно по-любому должно произойти и произойдет”, – сказал Бекиров в перерыве судебного заседания.

Утром в четверг Бекиров и Осман Арифмеметов приехали в центр “Э” по настойчивому приглашению его сотрудников. Те просили забрать личные вещи, изъятые у активистов при задержании 21 февраля в Каменке во время обыска в доме активиста Марлена Мустафаева.

В помещении центра “Э” на Бекирова составили протокол об административном правонарушении за размещение в соцсети “ВКонтакте” двух роликов: интервью с приморскими партизанами и “Черные ястребы” взрывают ФСБ”. “Ролики он якобы разместил в 2009-2010 годах, а протокол составлен сегодня. Эту страницу Ремзи удалил еще полтора месяца назад. Сейчас она восстановлена неизвестно как без его участия”, – отметил журналист Антон Наумлюк.

После задержания Бекирова поддержать его к зданию центра “Э” пришла группа активистов. Силовики задержали их, а также журналиста ресурса Аrticle20 Тараса Ибрагимова. После допроса задержанных отпустили.

21 февраля Бекиров был среди 10 активистов, задержанных у дома Мустафаева. Они вели трансляцию в соцсетях проводившегося там обыска. Полицейские перекрыли улицу, а затем в мегафон объявили, будто собравшиеся нарушают российское законодательство о митингах. После этого симферопольцев задержали.

Задержанные, Арифмеметов, Бекиров, Абляким Абдурахманов, Меджит Абдурахманов, Валид Абу Фарид, Реза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртазаев, Руслан Сулейманов и Энвер Тасинов, с утра до позднего вечера находились в неотапливаемом автобусе. Весь день им не давали есть и пить. Тогда же у Бекирова изъяли шапку с надписью по-арабски “Нет бога, достойного поклонения, кроме Бога и Мухаммад пророк его” для проведения экспертизы. Именно за ней активист приехал в четверг в центр “Э”.

Всех десятерых Киевский райсуд Симферополя арестовал на пять суток по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Некоторые разбирательства были проведены без адвокатов.

В тот же день судья Виктор Можелянский арестовал Мустафаева на 11 суток за пост во “ВКонтакте” по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) на основании протокола, составленного ранее во вторник старшим оперативником ЦПЭ майором Ренатом Шамбазовым. Симферопольцу вменили публикацию в июле 2014 года символики “Хизб ут-тахрир”.