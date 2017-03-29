Среда, 29 марта 2017

Центральный главк СКР открыл дело об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источник, близкий к следствию. Дело квалифицировано по статьям 105 (убийство) и 222 УК (незаконный оборот оружия).

Как утверждается, поручение открыть дело дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Формальным основанием для расследования названа часть 3 статьи 12 УК. Она устанавливает, что иностранные граждане, живущие вне России и совершившие преступление за ее пределами, подлежат привлечению к ответственности, если преступление направлено против российского гражданина. Вороненков, получив украинское гражданство, сохранил и российское, напоминает “Коммерсант”.

В состав следственно-оперативной бригады включен следователь Денис Жаренов, в производстве которого находится дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере; до 10 лет колонии), открытое против самого Вороненкова. Следствие по этому делу продолжается, так как вдова погибшего – экс-депутат Госдумы от “Единой России” Мария Максакова – отказалась от прекращения производства по нереабилитирующим обстоятельствам. Таким образом, теперь дело, по которому обвиняется Вороненков, дойдет до суда.

В среду Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте Вороненкова по этому делу, вынесенное в начале месяца Басманным райсудом столицы.

Вороненков был застрелен днем 23 марта у отеля Premier Palace в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим беглым экс-депутатом Госдумы – Ильей Пономаревым. Позже в тот же день он должен был давать показания в Главной военной прокуратуре Украины, которая расследует дело о государственной измене, открытое против бежавшего в Россию бывшего президента страны Виктора Януковича.

На Вороненкова напали, когда он в сопровождении телохранителя выходил из гостиницы. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в лицо и одну в живот и умер на месте.

Телохранитель был ранен в область сердца, но открыл ответную стрельбу и смертельно ранил убийцу. Обоих доставили в больницу; убийца через несколько часов умер.

Президент Украины Петр Порошенко прямо обвинил в преступлении Россию. Генпрокурор Юрий Луценко также назвал версии о российском следе приоритетными.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти версии абсурдными и обвинил Украину в том, что она не смогла обеспечить безопасности беглого экс-депутата.

24 марта выяснилось, что убийцей Вороненкова был 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, с 2011 года находившийся в розыске по делу об экономических преступлениях. При этом утверждалось, что он больше года служил в Национальной гвардии и, хотя не воевал в зоне АТО, имел удостоверение участника боевых действий.

Сообщалось также, что Паршов никогда официально не покидал Украину, однако в начале 2015 года, пройдя пешком границу с Белоруссией, побывал в России, где прошел обучение на курсах подготовки диверсантов.

В понедельник журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова сообщила на своей ФБ-странице, что сообщником Паршова является 31-летний Ярослав Левенец, с 2012 года также объявленный в розыск по подозрению в экономических преступлениях. Журналистка сослалась на карточку Левенца, опубликованную в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины. В карточке сообщается, что с 24 марта его разыскивают по части 1 статьи 263 УК страны (незаконное обращение с оружием).

“Интерфакс-Украина” передавал, что в прокуратуре Киева, которая ведет дело об убийстве Вороненкова, информацию комментировать отказались, сославшись на тайну следствия.

Вороненков с Максаковой выехали на Украину еще в октябре прошлого года, сразу после окончания сроков своих полномочий, а в декабре получили гражданство этой страны. Об отъезде обоих, однако, стало известно лишь 14 февраля.

Известно, что Вороненков был одним из депутатов, в 2014 году проголосовавших за аннексию Крыма. Сам он, однако, оказавшись в Киеве, заявил, что в голосовании не участвовал. По его словам, за него проголосовали коллеги по фракции, хотя доверенности на это он им не давал.

16 февраля КПРФ исключила из своих членов Вороненкова, а “Единая Россия” – Максакову.