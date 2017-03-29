Среда, 29 марта 2017

Мировой судья судебного участка № 34 города Грязовца Вологодской области признал Галину Александрову, мать лидера регионального отделения Партии прогресса Евгения Доможирова, виновной в публичном оскорблении сотрудника полиции (статья 319 УК) и приговорил ее к штрафу в размере 6 тысяч рублей. Об этом “Граням” сообщил адвокат Виталий Черкасов.

Поздно вечером 30 июля 2016 года 68-летняя пенсионерка Александрова отказалась пускать в свой дом на краю села приехавших на машине без опознавательных знаков людей в штатском, которые оказались сотрудниками полиции. По версии следствия, она послала одного из них матом.

“Ранее пережившая несколько нападений на своего сына, известного в регионе гражданского активиста, Галина Александрова, конечно, в темноте не поняла, что перед ней действительно сотрудники полиции, которые приехали провести в ее доме обыск, а не бандиты, – рассказал Черкасов. – Интересно, что после встреченного отпора с ее стороны от идеи обыска полицейские отказались, причем не только тем конкретным вечером, а полностью. Однако Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Галины Константиновны об оскорблении и самого Евгения Доможирова о возбуждении ненависти к соцгруппе “полицейские” (часть 1 статьи 282) и также оскорблении”.

В заключении эксперта Минюста Алены Красиковой отмечается, что в словах Александровой “Да пошел ты на хуй” содержатся признаки унижения. В суде эксперт пояснила, что фраза “негативно оценивает личность сотрудника полиции, что свидетельствует о выраженности негативного отношения к нему, превосходства над ним, понижении его социального статуса”. Привлеченные стороной защиты лингвисты пришли к выводу, что заключение Красиковой научно и методически не обосновано. Защита просила суд назначить повторную экспертизу, однако получила отказ.

Эксперты Нижегородского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент Елизавета Колтунова, доктор филологических наук, профессор Тимур Радбиль и кандидат психологических наук, доцент Сергей Давыдов подготовили психолого-лингвистическое заключение. В высказывании Александровой специалисты не выявили “фактологической, обобщающей, оценочной информации о ком-либо”. Эксперты отметили, что в нем отсутствуют “психологические и лингвистические признаки оскорбления и унижения кого-либо” и “лингвистические маркеры отрицательной характеристики”, не выявлены лингвистические признаки “негативной оценки кого-либо по признаку принадлежности к профессиональному сообществу – сотрудникам полиции” и “демонстрации чьего-либо превосходства над кем-либо, либо принижение социального или профессионального статуса кого-либо”.

“В коммуникативной ситуации, связанной с приходом в позднее время на приусадебный участок Александровой посторонних лиц, представляется весьма вероятным, что после начала действия у пожилой женщины стресс-фактора чувство страха, которое она могла испытать в данной ситуации, трансформировалось у нее в чувство гнева”, – говорится в заключении экспертов.

Адвокат Черкасов заявил, что решение мирового судьи будет обжаловано.

30 июля восемь полицейских явились в дом Александровой в деревне Троицкое Грязовецкого района, где тогда находился Доможиров и заявили, что намерены провести обыск. Александрова потребовала у силовиков документы. В ответ они начали прорываться в дом силой, при этом пенсионерке повредили руку. В итоге, однако, полицейские удалились, так и не попав в дом.

9 августа следователь по особо важным делам областного главка СКР Н. Шилов возбудил против Александровой дело. 13 октября матерную брань в адрес полицейского вменили и самому Доможирову, также участвовавшему в конфликте 30 июля.

“Экстремистскую” 282-ю статью политику вменили за публикацию в интернете текста и комментариев, в которых, согласно фабуле дела, содержатся фразы, “унижающие человеческое достоинство по признакам принадлежности лиц к определенной социальной группе”.

Таким образом, с начала 2016 года против него возбудили уже четыре уголовных дела. Ранее ему вменили ту же 319-ю статью, а также статью 128.1 УК (клевета).

Ранее Доможиров был депутатом областного заксобрания. В ноябре 2012 года оппозиционера лишили мандата, после того как он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, в октябре 2011-го Доможиров на митинге напал на полицейского. На деле он сам пострадал от полицейского насилия – ему сломали палец на ноге.

В мае 2016 года на Доможирова совершили покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил политику в спину из травматического пистолета.

24 мая полицейские задержали Доможирова после встречи с местными жителями, выступающими за сохранение парка на Фрязиновской улице. На другой день судья Вологодского горсуда Елена Бахарева арестовала политика на 15 суток. 10 суток он получил по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), еще 5 – по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского).