Среда, 29 марта 2017

В Ставрополе подвергся нападению организатор воскресного антикоррупционного пикета Иван Танский, активист “Молодежного Яблока”. Об этом сообщает “Открытая Россия” со ссылкой на местного зоозащитника Романа Фатулаева.

Около 2 часов ночи у подъезда дома Танского к активисту подошел неизвестный в маске и, сказав что-то про митинги, нанес удар в голову. Ранее, заметил Фатулаев, активистам поступали угрозы.

Сам пострадавший рассказал, что получил синяки и ссадины, а возможно, также и сотрясение мозга. Утром он отправился в травмпункт, а затем намерен подать заявление в полицию.

18 февраля Танский вместе с двумя коллегами по “Молодежному Яблоку” провел одиночные пикеты у краевого главка ФСБ в знак протеста против политических преследований. Непосредственным поводом к акции стали угрозы оперативников спецслужбы в адрес активистки “Яблока” Анастасии Антонец, выступавшей соорганизатором ставропольского митинга памяти Бориса Немцова.

21 февраля Танского задержали; на него был оформлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без согласования). Однако Ленинский райсуд Ставрополя 28-го числа того же месяца прекратил производство по делу.

Между тем другой участник пикетов – лидер регионального отделения “Молодежного Яблока” Кирилл Бобро – был арестован на трое суток как организатор акции.

16 марта оперативники ЦПЭ задержали Бобро, подбросив ему при обыске наркотики. 20-го числа активист был арестован. По части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере) ему грозит от 3 до 10 лет колонии.