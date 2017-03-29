Среда, 29 марта 2017

Жительницу Чечни Марет Занзулаеву вынудили извиниться за свои высказывания, сделанные в воскресенье на протестном сходе в селении Давыденко (Шовдан-Юрт) Ачхой-Мартановского района, а также опровергнуть собственное заявление об избиении демонстрантов кадыровцами. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на продемонстрированный вечером в среду сюжет ГТРК “Грозный” о встрече Занзулаевой со спикером парламента региона Магомедом Даудовым (Лордом).

Встреча проходила в кабинете Даудова. “Тебе кто-нибудь из представителей органов власти создал проблемы?” – спросил кадыровец. Занзулаева, не поднимая на собеседника глаз, ответила отрицательно. Далее Даудов поинтересовался, видела ли она, чтобы кто-то из силовиков некорректно обращался с другими демонстрантами. На это Занзулаева также ответила “нет”.

После этого кадыровец начал читать собеседнице нотацию, за то что она на сходе несколько раз назвала одного из полицейских “бычьей шеей”. “По нашим адатам очень стыдно обзывать человека, – заявил он. – Мужчину не сравнивают с бычком. Видишь ли, сегодня есть закон, есть адат. Если ты нарушаешь закон, нарушаешь адат”.

За такое оскорбление, продолжил Даудов, силовик может написать на нее заявление. “Поэтому надо знать, что говорить. Все, что вздумается, говорить нельзя, женщине тем более”, – подчеркнул он.

Кадыровец также заметил, что, поскольку сама Занзулаева является уроженкой Наурской, конфликт в Давыденко ее не касается.

После этого собеседница Даудова, по-прежнему не поднимая глаз, заверила: “Я говорила то, чего не видела… Прошу прощения”.

Днем 26 марта в Давыденко прибыла строительная техника в сопровождении полицейских. Строители по указанию властей должны были снести 10 домов по улице Мира. Чиновники заявляли, что постройки возведены незаконно, и требовали уплатить штрафы по 75 тысяч рублей с каждого дома. Техника для сноса была вызвана, после того как владельцы отказались платить.

Подобный конфликт в селении произошел летом 2012 года. Тогда чиновники также пытались отобрать у жителей земельные участки и снести дома, однако владельцам построек удалось подтвердить свои права в суде.

Как передавали “Кавказ.Реалии”, спорные дома были построены на государственных землях в разное время; некоторые участки были приобретены еще при советской власти. Между тем в дальнейшем выяснилось, что постройки возведены на государственных землях и не включены в реестр сельской администрации. Попытки решить вопрос предпринимало еще правительство независимой Ичкерии в президентство Аслана Масхадова. Далее этим занимался глава оккупационной администрации Ахмат Кадыров, а позже – его Рамзан Кадыров.

В декабре 2012 года правительство Чечни приняло постановление о передаче из фонда госхоза в ведение сельсовета 40 гектаров земли, на которых построена часть спорных домов. Однако 10 домов по улице Мира, по утверждению Даудова, оказались на территории за пределами этих 40 гектаров.

После прибытия 26 марта полицейских между ними и местными жителями возникла перепалка. В результате кадыровцы начали с бранью и угрозами избивать как мужчин, так и женщин. В частности, была избита 100-летняя жительница селения. Затем силовики открыли стрельбу. Хотя стреляли не по гражданам, а в воздух, одна из женщин, заступившаяся за земляков, получила огнестрельное ранение; ее доставили в больницу.

Около 20 человек задержали и увезли в отделение полиции в аул Закан-Юрт. Большинство отпустили через несколько часов, инвалида Лечу Авдуева – лишь через сутки, а троих граждан – Супьяна Саидова, его сына, имя которого не уточняется, и Асланбека Хабаева – оставили в отделении. Саидовы и Хабаев заступались за избиваемых кадыровцами женщин. Как утверждается, против них открыто дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь полицейского), санкция которой составляет от 12 лет колонии до смертной казни.

У граждан, снимавших конфликт на видео, кадыровцы отбирали мобильники. Тем не менее одна из записей со схода – а именно с выступлением Занзулаевой – в тот же день была опубликована в Сети.

После схода жители Давыденко записали и распространили через WhatsApp видеообращение к Рамзану Кадырову с просьбой “помочь и остановить этот беспорядок”.

В понедельник в Давыденко приехали Даудов и первый замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов. Всех, кто был попал на ролик, снятый на сходе, завели в школу. Там визитеры начали кричать на граждан, требуя сообщить, кто “слил видео в интернет”. Они также потребовали от жителей домов в 10-дневный срок уплатить 75-тысячные штрафы и предупредили, что любые попытки противодействовать силовикам будут жестко пресечены и сурово наказаны.

28 марта “Кавказский узел” сообщил, что председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, опубликовав в Фейсбуке видеозапись схода в Давыденко, публично обратился к Кадырову с требованием разобраться с действиями силовиков. По информации издания, правозащитник также отмечал: “Все пишут, что в Чеченской Республике вчера не было митингов против коррупции. Обижаете, граждане, очень даже были… И митинг, и репрессии такие, какие столице даже в кошмаре не привидятся”.

В четверг, однако, эту публикацию на ФБ-странице Каляпина найти не удалось.

29-го числа стало известно, что в Давыденко начала работу антикризисная комиссия и она занимает сторону чиновников.